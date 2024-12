Beta One UI 7 dostępna! Ty też możesz przetestować

Z pewnością na tę wiadomość czekało wielu użytkowników smartfonów Samsunga, szczególnie ci bardziej niecierpliwi. Testy One UI 7 w wersji beta właśnie wystartowały.

Co nowego wprowadza One UI 7?

Wybrane rozwiązania, które Samsung zawarł w nowym oprogramowaniu, mogliśmy poznać już wcześniej. One UI 7 zostało oficjalnie zapowiedziane na początku października. Wówczas jednak niektórzy poczuli się rozczarowani – niekoniecznie samym oprogramowaniem, ale podanymi szczątkowymi informacjami. Następnie, pod koniec października, doszło do dużego wycieku – dowiedzieliśmy się, co czeka smartfony Samsunga. Z kolei w zeszłym tygodniu Samsung podał nowe informacje o One UI 7.

Teraz nadszedł moment, na który czekało wielu niecierpliwych użytkowników, którzy nie chcą czekać do premiery stabilnego oprogramowania. Publiczne testy One UI 7 właśnie ruszyły. Koreańczycy z tej okazji postanowili pochwalić się przygotowanymi nowościami.

Samsung – co świetnie wpisuje się w obecne trendy – w nowej wersji interfejsu wprowadza jeszcze więcej rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Zadaniem jednego z narzędzi jest wspomóc pracę z tekstem. Użytkownicy mogą teraz na przykład zaznaczać tekst i korzystać z narzędzi AI bez potrzeby przełączania aplikacji.

One UI 7 to również automatyczna transkrypcja rozmów, która obsługuje 29 języków (polski jest wspierany). Podczas nagrywania rozmowy takie transkrypcje tworzone są automatycznie, więc nie jest konieczne chociażby późniejsze, ręczne robienie notatek.

Do tego dochodzi nowy sposób dostępu do funkcji Galaxy AI, który oparty jest na systemie powiadomień. Nowy pasek „Teraz” pokazuje dostępne opcje, takie jak Tłumacz, Muzyka, Nagrywanie, Stoper i inne, zapewniając szybki dostęp do ważnych informacji.

Na pokładzie mamy jeszcze odświeżony interfejs, w którym mocny nacisk został położony na prostotę, czyli intuicyjność, ale podaną w efektownym stylu – owszem, ma być prosto, ale też przyjemnie dla oka. Wśród tych zmian związanych z interfejsem należy wymienić: uproszczony ekran główny, przeprojektowane widżety, nowe opcje personalizacji aplikacji i odświeżony ekran blokady.

Wypada wspomnieć o jeszcze jednej zmianie. Otóż osoby, które często wykorzystują smartfon Samsunga do robienia zdjęć, pewnie zainteresują się nowościami w aplikacji aparatu. Nowy interfejs w założeniach ma charakteryzować się bardziej intuicyjną obsługą zaawansowanych ustawień. Z kolei zmienione przyciski, elementy sterujące i tryby, mają umożliwić wygodniejszy dostęp do kluczowych funkcji. Dodatkowo w trybach Pro i Pro Video uproszczono układ ustawień ręcznych, a w trybie Pro Video pojawiła się funkcja precyzyjnego sterowania zoomem.

Samsung One UI 7 to też bezpieczeństwo i prywatność

Jak podkreśla Samsung, w erze sztucznej inteligencji ochrona musi być kompleksowa. W związku z tym, użytkownicy w nowej wersji oprogramowania otrzymują zestaw funkcji bezpieczeństwa, a także rozwiązań pozwalających podnieść poziom prywatności.

Użytkownicy w ramach Knox Matrix mogą liczyć na rozszerzoną ochronę, która jest realizowana z pomocą inteligentnego monitorowania zagrożeń w środowisku zintegrowanych urządzeń Samsunga. Otóż Knox Matrix monitoruje urządzenia za pośrednictwem Trust Chain, bezpiecznego prywatnego łańcucha, a nowy pulpit nawigacyjny omawianego narzędzia jest bardziej transparentny. Jak to wygląda od strony użytkownika? Przykładowo, gdy wszystkie urządzenia (smartfon, telewizor, sprzęt AGD) będą miały aktualnie najnowszą wersję oprogramowania i nie będą im grozić żadne zagrożenia, zostaną oznaczone kolorem zielonym.

Ulepszony Knox Matrix w Samsung One UI 7 to również mowa metoda zaawansowanej ochrony danych, która ma ułatwić odzyskiwanie danych przechowywanych w chmurze Samsung. Z kolei w ramach usługi Knox Matrix Credential Sync firma wprowadza nowe sposoby zarządzania tożsamościami i danymi uwierzytelniającymi oraz zabezpieczania ich kluczami hasłowymi.

One UI 7 to jeszcze dodatkowe opcje w ustawieniach związanych z bezpieczeństwem i prywatnością. Mamy chociażby dodatkową kontrolę połączeń sieciowych czy możliwość zablokowania usługi 2G, aby zapobiec przechwytywaniu danych w przypadku połączenia z potencjalnie niebezpiecznymi sieciami. Możliwe jest też uniknięcie niezamierzonego połączenia z niektórymi sieciami Wi-Fi.

Aktualizacja dodaje więcej opcji w przypadku maksymalnych ograniczeń dla aplikacji Wiadomości i Galeria. Użytkownicy mogą usuwać dane o lokalizacji z udostępnionych zdjęć, zapobiegać automatycznemu pobieraniiu załączników oraz blokować hiperłącza. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze opcja blokowania połączenia przez USB, a także nowe zabezpieczenia związane z instalacją aplikacji z potencjalnie niebezpiecznych źródeł.

Samsung One UI 7 – startują testy wersji beta. Co należy wiedzieć?

Wersja testowa One UI 7 będzie udostępniana użytkownikom już dziś, tj. 5 grudnia. W pierwszej kolejności na urządzeniach z serii Samsung Galaxy S24. W celu dołączenia do programu testowego należy skorzystać z Samsung Members.

Dowiedzieliśmy się również, że oficjalna wersja One UI 7 będzie dostępna wraz z nadchodzącymi urządzeniami z serii Galaxy S, które od pierwszego kwartału 2025 roku zyskają dodatkowe i ulepszone funkcje AI. Następnie, w ramach aktualizacji, One UI 7 stopniowo będzie wprowadzany na inne urządzenia.