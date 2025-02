Samsung udostępni aktualizację do One UI 7 wyjątkowo późno

Nie tak dawno chwaliliśmy Samsunga za zaskakujące tempo oraz sprawność udostępnienia One UI 5. W przypadku One UI 6 już tak szybko nie było, a One UI 7 wciąż nie trafiło do właścicieli starszych urządzeń. Nowe informacje, które właśnie ujrzały światło dzienne, wskazują, że Koreańczycy każą czekać klientom naprawdę wyjątkowo długo.

Kiedy aktualizacja do One UI 7 będzie dostępna dla starszych smartfonów i tabletów Samsunga?

Już pierwsza „prezentacja” One UI 7 w październiku 2024 roku była wyjątkowo nietypowa, ponieważ można by ją skrócić do słów „Samsung pracuje nad nową wersją One UI” – nie dowiedzieliśmy się wówczas nic szczególnego na temat nowego oprogramowania. Dopiero w listopadzie ujawniono zmiany i nowości w One UI 7, a w styczniu 2025 roku wprowadzono na rynek pierwsze smartfony z tym oprogramowaniem.

Mowa oczywiście o flagowcach z serii Samsung Galaxy S25. Niedawno do listy smartfonów z fabrycznie wgranym systemem Android 15 i One UI 7 dołączył Samsung Galaxy F06 5G. Prawdopodobnie w przyszłym miesiącu zrobią to też Galaxy A56, Galaxy A36 i Galaxy A26, a następnie kolejne modele.

Wiele osób nie planuje jednak kupować nowego urządzenia w najbliższym czasie, tylko czeka na aktualizację. Kiedy Samsung udostępni One UI 7 starszym smartfonom i tabletom? Coraz więcej wskazuje na to, że okazało się ono bardzo dużym wyzwaniem dla Koreańczyków, a ich klienci muszą uzbroić się w dużo cierpliwości.

Według informacji, opublikowanych dziś przez portal SamMobile, stabilna wersja One UI 7 prawdopodobnie zacznie być udostępniana starszym urządzeniom z rodziny Galaxy dopiero po premierze Galaxy S25 Edge – a tej spodziewać się mamy najwcześniej w kwietniu 2025 roku.

Ilość czasu, jaką Samsung potrzebuje na dopracowanie aktualizacji, spowodowała również zmianę planów wobec przyszłych wersji One UI 7. Firma miała zrezygnować z wydania One UI 7.1, w związku z czym Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Fold 7 najpewniej zadebiutują z One UI 7.0.1 na pokładzie.

Dlaczego Samsung tak późno udostępni aktualizację do One UI 7 dla starszych smartfonów i tabletów?

W wywiadzie, opublikowanym na indonezyjskiej stronie producenta, Sally Hyesoon Jeong, która jest twarzą działu zajmującego się One UI, powiedziała, że One UI 7 opracowywano jako „przełomowe” oprogramowanie – taki cel pojawił się już 2-3 lata temu. Wymaga to zupełnie innego podejścia i więcej czasu, co najwidoczniej ma wpływ na terminarz.