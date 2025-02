Samsung jednak się namyślił? Zmiana planów wobec One UI 7

Czasami trudno nadążyć za producentami, ponieważ potrafią w krótkim czasie zmienić zdanie. Tak też może być w tym przypadku. Jest szansa, że dostęp do One UI 7 w wersji beta dostaną użytkownicy smartfonów z serii Galaxy S23.

Samsung po raz pierwszy oficjalnie zaanonsował One UI 7 na początku października 2024 roku i ogłosił, że pierwszymi smartfonami z najnowszym oprogramowaniem będą flagowce z rodziny Galaxy S25. Wcześniej natomiast zaplanowano udostępnienie wersji beta.

Beta testy One UI 7 rozpoczęto na początku listopada 2024 roku – do programu mogli dołączyć właściciele smartfonów z serii Galaxy S24. I wciąż tylko oni mogą testować najnowszą wersję oprogramowania, ale wkrótce może się to zmienić, ponieważ pojawiły się informacje, że beta One UI 7 będzie dostępna także dla użytkowników Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6.

Według najnowszych doniesień, w gronie testerów (być może) będą mogli znaleźć się też właściciele smartfonów z rodziny Galaxy S23. Użytkownik Tarun Vats ujawnił na portalu X, że pierwsza wersja beta One UI 7 dla Galaxy S23 pojawiła się na serwerach producenta z Korei Południowej.

Exclusive ‼️



First One UI 7 beta build spotted on test server for the Galaxy S23.



Build Version: S918NKSU6ZYBG/S918NOKR6ZYBG/S918NKSU6DYBG



Is Samsung gearing up for a One UI 7 beta program for the Galaxy S23 series?



Repost pic.twitter.com/7UIIqgPcWk