One UI 8 wcześniej niż sądziliśmy. Samsung ma zmienić strategię

Niektórzy wciąż czekają na One UI 7, a już poznaliśmy plany dotyczące One UI 8. Możliwe, że kolejna, większa aktualizacja, zadebiutuje wcześniej niż sądziliśmy.

Wiele osób nadal czeka na One UI 7

Z jednej strony Samsung chwali się długim wsparciem swoich smartfonów, zarówno tych topowych, jak i pozostałych modeli. Z drugiej jednak, wdrażanie najnowszego oprogramowania One UI 7 przebiega dość topornie, co może nawet wywoływać irytację u niektórych użytkowników. Szczególnie tych, którzy niedawno kupili smartfon z górnej półki, który jest tylko nieco starszy od serii Samsung Galaxy S25.

Takie podejście może być tym bardziej denerwujące, gdy weźmiemy pod uwagę udostępnienie wersji beta. Beta testy One UI 7 wystartowały na początku grudnia 2024 roku, a wciąż stabilna wersja systemu nie jest dostępna w formie aktualizacji nawet dla modeli Galaxy S24. Niestety, trzeba jeszcze wykazać się odrobiną cierpliwości. Proces udostępniania aktualizacji do One UI 7 ma ruszyć w kwietniu 2025 roku.

Tym naprawdę niecierpliwym pozostaje przykładowo kupić Samsunga Galaxy S25+ lub Galaxy S25 Ultra. Ewentualnie, jeśli ktoś nie chce wydawać aż takiej sumy pieniędzy, może zainteresować się niedawno pokazanymi przedstawicielami linii Galaxy A. Samsung bowiem dopiero co ogłosił debiut Galaxy A56, Galaxy A36 i Galaxy A26. Jeszcze jest opcja wersji beta, ale po testowym oprogramowaniu nie należy oczekiwać wysokiej stabilności.

Najlepiej jednak, zarówno dla swojego portfela, jak i ewentualnych straconych nerwów podczas testów oprogramowania beta, jeszcze trochę poczekać.

One UI 7 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

One UI 8 może zadebiutować wcześniej niż sądziliśmy

Ice Universe, czyli jeden z bardziej zasłużonych informatorów w branży, podzielił się interesującymi informacjami na temat One UI 8. Z postu opublikowanego na platformie X wynika, że wersja oznaczona „Siódemką” nie doczeka się dodatkowych aktualizacji, takich jak 7.1 czy 7.1.1, które pozwoliłyby wydłużyć cykl życia.

Samsung ma bowiem zastosować zmienione podejście, które zakłada, że One UI 7 zostanie od razu zastąpiony wersją One UI 8. Oczywiście po drodze mogą pojawić się mniejsze aktualizacje, ale raczej nie wniosą nic ponad zestaw drobnych poprawek i udoskonaleń.

W związku z tym, że cykl życia One UI 7 zostanie skrócony, aktualizacja do One UI 8 powinna zadebiutować wcześniej niż zakładaliśmy. Przypominam, że Samsung zapowiedział One UI 7 w październiku 2024 roku, a w grudniu ruszyły testy beta.

Ciekawe tylko, czy aktualizacja przyniesie zestaw wartych uwagi zmian i nowych funkcji, czy jednak okaże się dość nudna. Przy drugim założeniu, przyspieszony debiut One UI 8 raczej nie będzie zbyt ekscytujący.

Wróćmy jeszcze na chwilę do One UI 7. Warto bowiem dodać, że seria Galaxy S23 może dostać beta wersję One UI 7. Ponadto One UI 7 to zestaw nowych funkcji dla użytkowników słuchawek Samsunga. Nic więc dziwnego, że niektórzy z dużą niecierpliwością wyczekują aktualizacji.