Samsung ujawnił, jakie nowości dostaniesz wraz z One UI 7

Pierwsza, oficjalna zapowiedź One UI 7 była wielkim rozczarowaniem, ponieważ wówczas zdradzono jedynie szczątkowe informacje na jego temat. Hiszpański oddział producenta, prawdopodobnie nieco za wcześnie, udostępnił teraz więcej szczegółów dotyczących nowej wersji nakładki na system Android 15.

One UI 7 – co nowego?

Pod koniec października nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, jakie nowości przyniesie One UI 7. Teraz, już oficjalnie, potwierdził je hiszpański oddział producenta. Prawdopodobnie zrobił to przedwcześnie, ponieważ na polskiej stronie koreańskiej marki nie znajdziemy jeszcze analogicznych informacji.

Najnowsze wydanie autorskiej nakładki Koreańczyków przynosi przeprojektowane ikony aplikacji systemowych oraz aktualizowany na bieżąco i interaktywny widżet na dole ekranu blokady, a także rozdzieloną sekcję z powiadomieniami i szybkimi ustawieniami.

One UI 7 (źródło: Samsung)

Właściciele urządzeń z najnowszym wydaniem One UI zyskają też dostęp do kolejnej funkcji Circle to Search (pol. Zakreśl kółkiem, aby wyszukać), która pomoże im w odrabianiu prac domowych z różnych przedmiotów, w tym matematyki, chemii, biologii czy fizyki. Znajdzie bowiem samouczki, filmy i wyniki na stronach w internecie. Ponadto pozwoli przetłumaczyć cały ekran bez konieczności przełączania aplikacji.

One UI 7 (źródło: Samsung)

Nowa wersja One UI odda też do dyspozycji funkcję przekształcania odręcznego, prostego szkicu w obraz w różnych stylach: akwarela, ilustracja, rysunek, Pop Art lub animacja 3D.

One UI 7 (źródło: Samsung)

Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji użytkownicy urządzeń Samsunga będą mogli również korzystać z funkcji tłumaczenia rozmów na żywo (Live Translate), poprawy jakości zdjęcia podczas używania zoomu (AI Zoom) oraz zmienić styl fotografii portretowej, a także dodać efekt 3D i głębię do zdjęć.

One UI 7 (źródło: Samsung)

W najnowszej wersji One UI 7 zaimplementowano też zaktualizowaną funkcję Energy score, która analizuje pracę i stan organizmu użytkownika oraz przedstawia wskazówki, które pomogą poprawić ogólny dobrostan. Ponadto rodzice dostaną do dyspozycji kolejne narzędzia, które pomogą im chronić ich dzieci w sieci – będą mogli ustalić, do jakich stron dostanie dostęp dziecko i z jakich aplikacji skorzysta, a także sprawdzą jego lokalizację.

Kiedy aktualizacja do One UI 7?

Na stronie Samsunga na próżno szukać harmonogramu aktualizacji, lecz podczas wspomnianej na wstępie zapowiedzi One UI 7 dowiedzieliśmy się, że nowa wersja nakładki zadebiutuje na smartfonach z serii Galaxy S25, a dopiero później trafi do starszych urządzeń producenta z Korei Południowej.

Beta testy One UI 7 mają natomiast rozpocząć się jeszcze w 2024 roku.