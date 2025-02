Dlaczego Samsung nazywa smartfony „Galaxy”? To wina… wina

Historia rodziny Galaxy sięga 2009 roku, kiedy to na rynku zadebiutował pierwszy Samsung Galaxy. Przez lata Koreańczycy zadbali o to, aby marka „Galaxy” zapisała się w świadomości klientów i kojarzyła jednoznacznie z urządzeniami firmy z Korei Południowej. Skąd jednak wziął się pomysł, żeby użyć właśnie słowa „Galaxy”? Odpowiedź jest wręcz niewiarygodna – większość, jeśli nie wszyscy zapewne wskazaliby inne źródło pochodzenia nazwy.

Historia serii Galaxy sięga 2009 roku

Słowo Galaxy można przetłumaczyć jako galaktyka i czasami tak właśnie nazywane są smartfony Samsunga (tzn. galaktyki). Pierwszy smartfon Samsung Galaxy zadebiutował w 2009 roku – to były czasy, gdy w ofercie producenta z Korei Południowej znajdowały się też serie Wave i Omnia, które odeszły już do historii.

W następnym roku, tj. 2010, Koreańczycy zaprezentowali pierwszy smartfon z serii Galaxy S. Model Samsung Galaxy S zapoczątkował kontynuowaną do dziś, sztandarową rodzinę, która przeżyła drugą, flagową linię – Galaxy Note (pierwszy Notatnik zadebiutował w 2011 roku, ostatni zaś w 2020 roku).

Dziś w skład rodziny Galaxy wchodzą nie tylko smartfony, ale też m.in. tablety, smartwatche, opaski, słuchawki i pierścień Galaxy Ring. Prawdopodobnie mało kto zastanawia się, dlaczego Koreańczycy zdecydowali się właśnie na „Galaxy” – poznajcie historię, jaka kryje się za nią.

Skąd się wzięła nazwa Samsung Galaxy?

Trzeba przyznać, że jest ona… wręcz niewiarygodna. Okazuje się bowiem, że inspiracją wcale nie była galaktyka, tylko… wino o nazwie Galaxy z winnic rodziny Terato, które najwyraźniej bardzo przypadło do gustu dyrektorom Samsunga. W sklepie Wood Wholesale Wine widnieje przy nim cena 94,99 dolarów (równowartość około 375 złotych) – być może świadczy ona o wysokiej jakości i „satysfakcjonującym” smaku, a na pewno o tym, że nie jest to napój dla przeciętnego klienta.

Wino Galaxy, które podobno stało się inspiracją dla Samsunga (źródło: Wood Wholesale Wine)

Nie wiadomo, czy dyrektorów Samsunga zachwyciła sama nazwa, czy sam smak, czy jedno i drugie, ale Geoffrey Cain twierdzi w książce pt. Samsung Rising: Inside the secretive company conquering Tech, że właśnie to wino stało się inspiracją dla nazwania nowej rodziny urządzeń elektronicznych słowem „Galaxy”.

Jeśli chcecie poznać więcej faktów z historii Samsunga, o których na co dzień się nie mówi, przeczytajcie książkę pt. Republika Samsunga. Azjatycki tygrys, który podbił świat technologii – to polskojęzyczna wersja książki Samsung Rising: Inside the secretive company conquering Tech, w której autor – Geoffrey Cain – opisał przywołaną historię z winem. Kupicie ją już za niewiele ponad 20 złotych.