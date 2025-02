One UI 7 to okazała paczka nowości dla użytkowników słuchawek Samsunga

Wielu właścicieli smartfonów Samsunga nie może doczekać się aktualizacji do One UI 7. Niewykluczone, że osoby korzystające ze słuchawek koreańskiego producenta oczekują nowej wersji z jeszcze większą niecierpliwością, a to za sprawą nowych funkcji.

Nowe funkcje w One UI 7 dla słuchawek Galaxy Buds 3 (Pro)

Zazwyczaj nic nie stoi na przeszkodzie, aby łączyć ze sobą urządzenia różnych producentów. Czasami jednak wybór sprzętu konkretnej marki zapewnia dodatkowe plusy, o czym wkrótce przekonają się użytkownicy smartfonów Samsunga, którzy kupili słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 lub Galaxy Buds 3 Pro.

Aktualizacja One UI 7 sprawi, że odczuwalnie rzadziej konieczne będzie sięganie po aplikację Galaxy Wearable, a to za sprawą dodania wybranych opcji do panelu szybkich ustawień.

(screen: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Wystarczy przytrzymać palec na suwaku poziomu głośności dla słuchawek, aby zyskać dostęp do wielu przydatnych opcji. Znajdziemy tutaj ustawienia związane z aktywną redukcją szumów, a także mamy możliwość włączenia (z lub bez śledzenia ruchów głowy)/wyłączenia funkcji Dźwięk 360. Z tego menu wybierzemy również ustawienia korektora, zwiększymy głośność dialogów czy aktywujemy normalizację głośności.

Co więcej, powyższe opcje możemy personalizować dla poszczególnych aplikacji. Oczywiście to wszystko również z poziomu panelu szybkich ustawień w One UI 7. W tym celu należy tylko dotknąć palcem ikonę słuchawek przy widżecie odtwarzacza multimediów.

Wraz z One UI 7 wprowadzana jest udoskonalona funkcja Adapt Sound. Pozwala ona na stworzenie spersonalizowanego dźwięku, który dostosowany jest do uszu konkretnej osoby. Użytkownik może wybrać wstępne ustawienia pasujące do jego wieku lub zrobić test słuchu, aby otrzymać jeszcze dokładniejszą personalizację. To rozwiązanie znajdziemy w aplikacji Galaxy Wearable w ustawieniach słuchawek w sekcji Dostępność.

(screen: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Samsung chwali się jeszcze funkcją Interpreter in Listening Mode, której zadaniem jest tłumaczenie mowy w obcym języku na ten wskazany przez użytkownika. To wszystko bez patrzenia na ekran smartfona – wystarczy mieć słuchawki. W założeniach rozwiązanie ma sprawdzić się nie tylko podczas słuchania słów wypowiadanych w obcym języku, ale również podczas rozmowy.

Na uwagę zasługuje też funkcja automatycznego przełączania na dźwięk otoczenia, która – gdy korzystamy z ANC – może zwiększyć dźwięk otoczenia. W założeniach ma to działać w przypadku wykrycia syren alarmowych czy głosu użytkownika.

(screen: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Kiedy aktualizacja do One UI 7?

One UI 7, a także wyżej wymienione funkcje, są już dostępne dla użytkowników serii Galaxy S25. Nowości mogą więc sprawdzić osoby, które korzystają z Samsunga Galaxy S25, Galaxy S25+ czy Galaxy S25 Ultra.

Co jednak z pozostałymi smartfonami, które wciąż działają pod kontrolą starszego oprogramowania? Prawdopodobnie znamy już terminy udostępnienia One UI 7 dla wybranych modeli.