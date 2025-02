Kolejne dwa smartfony Samsunga mogą wkrótce dostać One UI 7

Udostępnianie One UI 7 idzie Samsungowi jak po grudzie, ale wkrótce z nowego oprogramowania prawdopodobnie będą mogli skorzystać właściciele kolejnych dwóch modeli smartfonów z oferty producenta z Korei Południowej.

One UI 7 zostało oficjalnie zapowiedziane 3 października 2024 roku, a miesiąc później Samsung udostępnił One UI 7 w wersji beta dla smartfonów Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra. To wciąż jedyne modele, na których można zainstalować wersję testową najnowszego oprogramowania, ponieważ beta One UI 7 nie będzie dostępna dla Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra.

Smartfony z serii Galaxy S24 otrzymały już piątą wersję beta nowego One UI. Wkrótce (prawdopodobnie) będą mogli je przetestować również właściciele modeli Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6. Użytkownik platformy X, Tarun Vats, znalazł bowiem na serwerach producenta z Korei Południowej wersje beta One UI 7 dla obu ww. urządzeń.

Co ważne, Tarun Vats odnalazł je zarówno na serwerach indyjskich, jak i europejskich, co oznacza, że beta One UI 7 może być dostępna również dla użytkowników Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6 w Polsce, podobnie jak ma to miejsce w przypadku smartfonów z serii Galaxy S24.

Exclusive!



First One UI 7 beta build spotted on test servers in Europe and India



Build:

Z Fold 6:F956BXXU2ZYBC/F956BOXM2ZYBC/F956BXXU2BYBC

Z Flip 6:F741BXXU2ZYBC/F741BOXM2ZYBC/F741BXXU2BYBC



Is Samsung gearing up for One UI 7 beta program for Galaxy Z Fold 6 & Flip 6?



Repost pic.twitter.com/9t6g1PQH5x