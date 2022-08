Nowy, sportowy MIX w T-Mobile. Jest też promocja dla wszystkich klientów

Od wtorku operator kusi klientów najnowszą promocją, w ramach której mogą zaoszczędzić nawet 720 złotych. Warunkiem skorzystania z niej jest jednak wybranie oferty abonamentowej z urządzeniem na 24 rat 0%. T-Mobile nie zapomina też o swoim MIXIE – właśnie poinformowało o jej nowej, sportowej odsłonie. Ponadto jest też kolejna promocja dla wszystkich klientów!

Nowy, sportowy MIX w T-Mobile

Podobnie jak do przygotowania oferty z rabatem do 720 złotych, także w tym przypadku pretekstem jest zbliżający się nowy rok szkolny 2022/2023. Operator jest przekonany, że uczniom, zarówno tym ze stażem, jak i świeżo upieczonym, przyda się uzupełnienie szkolnej wyprawki w postaci sportowego MIXA.

T-Mobile przygotowało dla klientów trzy zestawy. W skład każdego wchodzi smartfon oraz sportowy dodatek, który zachęci do aktywności fizycznej lub/i przyda się w szkole. Pierwszy – MIX 40 – składa się ze smartfona Redmi 9AT i piłki z logo Reprezentacji Polski za 1 złoty. Ponadto w tej ofercie operator zapewnia rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich bez limitu, a także pakiet 12 GB internetu.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Do wyboru jest też sportowy MIX 50 ze smartfonem Motorola moto e32s i pojemnym plecakiem firmy 4F za 1 złoty. Osoby, które go wybiorą, otrzymają rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz pakiet 30 GB internetu, a także usługę Supernet Video DVD, który pozwala oglądać wideo bez limitu (tj. zużywania danych z dostępnego w ramach oferty pakietu GB) w wybranych serwisach, m.in. YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, vevo, Player, Chili czy WP Pilot.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Dla najbardziej wymagających jest zaś MIX 60 ze smartfonem Samsung Galaxy A13 oraz opaską sportową Samsung Galaxy Fit 2 i – do wyboru – torbą sportową lub plecakiem firmy 4F za złotówkę. W ramach tej oferty T-Mobile zapewnia klientowi nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, pakiet 40 GB internetu i usługę Supernet Video HD.

Oferta dostępna jest zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym T-Mobile. Zestawy są dostępne do wyczerpania zapasów.

Warunki oferty promocyjnej „MIX z tańszym telefonem” (PDF

Warunki oferty promocyjnej „MIX dla stałych klientów z tańszym telefonem” (PDF)

Cennik urządzeń dla ofert MIX (PDF)

Promocja dla wszystkich klientów T-Mobile, również MIXA

Jak zostało zasygnalizowane w tytule, T-Mobile nie zapomina też o obecnych klientach – pamięta o nich cały czas, regularnie obsypując ich promocjami. Tym razem, w ramach cyklicznej akcji Dobrze, że jesteś, operator umożliwia zyskanie 20% rabatu na biżuterię ANI KRUK (na wybrane modele, z wyłączeniem produktów przecenionych). Jak go odebrać?

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Wystarczy zalogować się do aplikacji Mój T-Mobile w dniach od 19 do 23 sierpnia 2022 roku. Uzyskany kod można wykorzystać do 31 sierpnia 2022 roku na stronie internetowej aniakruk.pl i w butikach stacjonarnych marki. Rabat mogą otrzymać klienci abonamentowi (T, T DATA, Rodzina) oraz użytkownicy oferty MIX (Frii Mix) i na kartę (GO!, Frii).