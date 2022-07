Wakacyjne gadżety w Plusie. Co kupić na wczasy w 2022 roku?

Akcja partnerska

Czasami to właśnie okres wakacyjny potrafi nam przypomnieć, że pora wybrać się na drobne elektroniczne zakupy. Zauważamy wtedy, że przydałby się jakiś nowy gadżet lub okazuje się, że posiadane przez nas urządzenie wymaga wymiany. Z pomocą przychodzi oferta Plusa.

Elektro-wakacje 2022 z Plusem

Dlaczego warto skusić się na wakacyjne propozycje od Plusa? To proste, w sklepie operatora możemy rozbić płatność za urządzenia na 36 rat plus ewentualna opłata startowa. Dzięki temu nie musimy na raz przeznaczać dużej kwoty na zakup – sprzęt powoli będzie się spłacał, a my będziemy cieszyć się nowym gadżetem na wakacjach.

Przejdźmy zatem do konkretnych propozycji.

Smartfon Oppo Reno7 5G 8/256GB

Zacznijmy od czegoś poważnego – w końcu zakup smartfona to poważna inwestycja i ważne, żeby była przemyślana, a telefon bezawaryjnie służył latami. Oppo Reno7 5G to najnowsze urządzenie producenta celujące w wyższą półkę. 256 GB miejsca na dane pozwoli wam zapomnieć o martwieniu się pojemnością na zdjęcia i filmy robione podczas wakacyjnych podróży, a dzięki modemowi 5G otworzy się przed wami wymiar niskiego opóźnienia i wysokiej prędkości pobierania plików przez internet.

Urządzenie dostępne jest w cenie 127,22 zł na miesiąc, w co wlicza się abonament 55 zł/mies. na 24 miesiące. W ramach usługi otrzymujecie 30 Gigabajtów miesięcznie do wykorzystania, oczywiście wraz z dostępem do sieci 5G. Do tego na terenie Unii Europejskiej skorzystacie z 120 minut darmowych połączeń, również odnawiających się w każdym okresie rozliczeniowym.

Smartwatch Huawei Watch GT3 Pro Elegant 43 mm

Smartwatche przywróciły chęć ludzi do noszenia czasomierzy na nadgarstkach. Tym razem jednak oprócz dyskretnego sprawdzenia godziny możemy czytać powiadomienia, zarządzać muzyką lub monitorować aktywność fizyczną. Te i wiele innych opcji znajdziecie w smar-zegarku Huawei Watch GT3 Pro 43 mm Elegant.

Jeżeli chcielibyście, by smartwatch jak najszybciej trafił w wasze ręce, to w Plusie kupicie go w cenie 66,67 złotych miesięcznie plus opłata na start w wysokości 199,99 zł. Przy okazji dostaniecie też słuchawki bezprzewodowe FreeBuds Lipstick za 1 zł.

Huawei Watch GT3 Pro. Katarzyna Pura/Tabletowo.pl

Słuchawki TWS Samsung Galaxy Buds 2

A co jeżeli szukacie po prostu bezprzewodowych słuchawek o przyzwoitej jakości dźwięku? Możecie spojrzeć na model Samsung Galaxy Buds 2. Dzięki technologii Bluetooth 5.2 możecie liczyć na stabilne i czyste połączenie, a aktywna redukcja szumów skutecznie odetnie was od krzyczących na plaży dzieci i dorosłych.

Co więcej, czarne słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 w ofercie Plusa w ratach 36×0% kosztują mniej niż sugerowana cena detaliczna. Trzydzieści sześć płatności 16,89 złotych plus 98 groszy na start to prawie 40 zł mniej do zapłaty niż w oficjalnym sklepie Samsunga.

Kask (nie tylko) rowerowy iOxy SS One

A teraz czas na coś niespodziewanego. Osobiście lubię podróżować rowerem, jednak podczas dwuosobowych eskapad z partnerką nie zawsze można jechać koło obok koła i wdać się w dyskusję. Człowiek posłuchałby sobie muzyki, ale izolowanie się od dźwięków otoczenia wiąże się w pewnym stopniu z ryzykiem.

Fani podróżowania rowerem, hulajnogą, deskorolką lub rolkami, którzy nie chcą rezygnować z muzyki, mogą zdecydować się na zakup kasku iOxy SS One. Głośnik łączy się z telefonem za pomocą Bluetooth, pod daszkiem z przodu znajdziemy pilot do sterowania aplikacjami muzycznymi, a całość naładujecie za pomocą kabla microUSB.

Kask dostępny jest w dwóch rozmiarach, 54-58 cm oraz 58-62 cm. Cena nie jest uzależniona od wielkości waszej głowy i wynosi 9,67 złotych przez 36 miesięcy.

Źródło: Plus

Głośnik Bluetooth Sony SRS-XB13

Na koniec najtańsza propozycja ze wszystkich powyżej wymienionych. W końcu nie tylko jedna osoba musi korzystać z dobrodziejstw głośnika bezprzewodowego. Potrafię sobie wyobrazić tę sytuację: wieczorne ognisko, opryskani preparatem odstraszającym komary towarzysze siedzą wokół źródła ciepła i przygotowują nad ogniem różne przysmaki, a nastroju wszystkiemu dodaje odpowiednia muzyka. Ale nie taka ze śmiesznego furkającego głośniczka za 50 zł, tylko z czegoś porządnego.

I wtedy do akcji wkracza głośnik Bluetooth Sony SRS-XB13. Miesięcznie urządzenie będzie was kosztować 6,33 złotych w 36 ratach. W zamian otrzymacie niezawodne źródło dźwięku o klasie odporności IP67, baterii wystarczającej na 16 godzin słuchania muzyki, które zabierzecie ze sobą na ognisko, na plażę, ale oby nie do autobusu miejskiego z ustawioną na maksimum głośnością.

Źródło: Sony

A to oczywiście tylko wybrane wakacyjne urządzenia, które możecie kupić w ofercie Plusa.

