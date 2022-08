Masz smartfon Xiaomi? Nie? Twój znajomy na pewno ma

Doskonale pamiętam, gdy widok człowieka ze smartfonem Xiaomi w Polsce był czymś rzadko spotykanym, bo marka jeszcze wtedy nie sprzedawała swoich urządzeń w kraju nad Wisłą i zainteresowani musieli je ściągać własnym sumptem z Chin. Dziś to powszechne. Producent pochwalił się, ile osób na całym świecie korzysta z jego produktów z MIUI i przy okazji podał również mnóstwo innych, ciekawych danych.

Reklama

Ile osób na świecie korzysta ze smartfonów Xiaomi z MIUI?

W czerwcu 2022 roku globalna liczba aktywnych użytkowników MIUI w miesiącu osiągnęła liczbę 547 mln, co oznacza, że w ciągu roku zwiększyła się aż o 93,1 mln. W samych Chinach zaś 140,2 mln (niespełna 26% wszystkich na świecie), więcej o 16,3 mln niż rok temu. Na koniec pierwszego kwartału 2022 roku było ich zaś 529 mln, czyli przez trzy miesiące oprogramowanie zyskało w ujęciu globalnym 17,8 mln kolejnych użytkowników (w samych Chinach 4,6 mln).

W drugim kwartale 2022 roku Xiaomi było w TOP 3 największych dostawców smartfonów na 55 rynkach globalnych (w TOP 5 już na 67), a w samej Europie miało 21,7% udziałów, co dało firmie drugą pozycję, natomiast w ujęciu globalnym (według Canalys) 13,8%, dzięki czemu znalazło się na trzecim miejscu w TOP 3 i już drugi kwartał z rzędu zwiększyło udziały w rynku. Producent w tym okresie dostarczył 39,1 mln sztuk smartfonów na świecie, o 1,5% więcej niż w poprzednim kwartale.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Xiaomi pochwaliło się również, że udział w kanale operatorskim w Europie zwiększył się z 17% do 18%, natomiast w Ameryce Łacińskiej z 17,7% do 19,3%. Ponadto według Canalys udział smartfonów, sprzedawanych przez operatorów, lokuje firmę w TOP 3 na aż 40 rynkach zagranicznych.

W drugim kwartale 2022 roku przychody z tytułu sprzedaży smartfonów na całym świecie sięgnęły 42,3 mld juanów, podczas gdy ogólna wysokość przychodów za ten okres to 70,2 mld juanów. Z kolei rynki zagraniczne odpowiadają za 34 mld przychodów, co stanowi 48,4% całości przychodów marki.

Ile osób korzysta z urządzeń Xiaomi?

Samo MIUI na koniec czerwca miało 547 mln użytkowników, natomiast liczba podłączonych urządzeń IoT (włączając smartfony, tablety i laptopy) na platformie AIoT Xiaomi sięgnęła 526,9 mln – to więcej o 40,7% niż rok temu. Liczba osób, posiadających przynajmniej pięć podłączonych sprzętów (z wyłączeniem smartfonów, tabletów i laptopów) po raz pierwszy w historii przekroczyła 10 mln, osiągając 10,2 mln (wzrost o 37% rok do roku). Aplikacja Mi Home miała zaś w czerwcu 2022 roku 70,8 mln aktywnych użytkowników w miesiącu (więcej o 25,2% niż rok wcześniej).

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 (źródło: Xiaomi)

Przychody z tytułu sprzedaży urządzeń IoT i produktów lifestyle’owych w drugim kwartale 2022 roku wyniosły 19,8 mld juanów. Producent nie ukrywa, że popyt na artykuły uznaniowe na rynkach zagranicznych był słaby w krótkim okresie, w związku z czynnikami makroekonomicznymi, jednak w Chinach wiele kategorii produktów IoT osiągnęło solidny wzrost.

Xiaomi poinformowało również, że w drugim kwartale 2022 roku dostarczyło w ujęciu globalnym 2,6 mln telewizorów, przewyższając tym samym całkowity spadek na globalnym rynku telewizorów. Producent zdradził też, że jego marża zysku brutto w tym segmencie urządzeń znacząco wzrosła rok do roku, a przychody zagraniczne z reklam wzrosły aż o 50% w porównaniu do podobnego okresu rok wcześniej. Przyczyniło się do tego głównie zwiększenie bazy użytkowników poza Chinami, ulepszona zawartość i usługi oraz głębsza współpraca z globalnymi partnerami biznesowymi firmy.

Xiaomi wydaje coraz więcej na badania i rozwój

Jako globalna marka Xiaomi nie może pozwolić sobie na stanie w miejscu. Konieczny jest nieustanny rozwój i penetrowanie nowych obszarów rynku oraz technologii. Firma doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego sukcesywnie zwiększa wydatki na badania i rozwój. W drugim kwartale 2022 roku przeznaczono na ten cel 3,8 mld juanów, o 22,8% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Łączne wydatki w 2022 roku mają sięgnąć 17 mld i w sumie 100 mld w ciągu następnych pięciu lat.

Xiaomi w ostatnim czasie skupiło się m.in. na opracowaniu chipu odpowiedzialnego za zarządzenie baterią – Surge G1, a także humanoidalnego robota CyberOne. Ponadto w drugim kwartale przeznaczono 611 mln juanów na wydatki związane z inteligentnymi autami elektrycznymi i inne, nowe inicjatywy. Producent zapowiedział, że podczas pierwszej fazy planuje zainwestować w technologię autonomicznej jazdy 3,3 mld juanów, w trakcie której stworzy flotę 140 testowych pojazdów, aby opracować kolejne technologiczne przełomy.