Klienci Orange przez pół roku kupili ponad pół miliona smartfonów. Które wybierali najczęściej?

Duża część klientów w Polsce kupuje nowy smartfon u operatora. Czy się to opłaca, czy nie – to zależy od przypadku, bowiem składa się na to wiele czynników, w tym dostępne w danej chwili promocje w danej sieci. Obecnie na przykład T-Mobile (jeszcze przez kilka dni) oferuje zapłacenie sześciu rat za klienta za dowolne urządzenie. Jakie natomiast modele najczęściej kupowano w Orange w pierwszej połowie 2022 roku? Sprawdźcie, bo lista jest bardzo ciekawa!

Zanim przejdę do sedna, pokuszę się o stwierdzenie, że Pan Wojciech Jabczyński jest najlepszym rzecznikiem operatora komórkowego w Polsce, ponieważ regularnie dzieli się ciekawymi informacjami na temat reprezentowanej przez siebie sieci. Uwierzcie mi na słowo – pozostałe z tzw. Wielkiej Czwórki wcale nie są chętne robić tego samego, mimo wielu wysłanych mejli do ich PR-ów. To taki celowy przytyk w ich stronę, bo może zmienią podejście, szczególnie że z pewnością zainteresowałoby Was, jak sytuacja w podobnym obszarze wygląda u konkurencji – zwykle trudno jednak się tego dowiedzieć. A teraz do rzeczy.

Jakie smartfony najczęściej kupowali klienci Orange w pierwszej połowie 2022 roku?

Nie bez powodu przywołałem osobę Wojciecha Jabczyńskiego, bowiem to właśnie on podzielił się listą modeli, które klienci Orange kupowali najczęściej w pierwszej połowie 2022 roku. Łącznie operator sprzedał od początku stycznia do końca czerwca tego roku ~550 tysięcy smartfonów. Jakie urządzenia cieszyły się największym wzięciem we wspomnianym okresie?

Ich lista może Was zaskoczyć, ponieważ znajdują się na niej realme C11, Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy A22 5G, Xiaomi Redmi 9A i Samsung Galaxy A13. Rzecznik Orange dodał też, że smartfon marki realme po raz pierwszy w historii był bestsellerem.

Klienci Orange kupowali przede wszystkim budżetowe smartfony

Patrząc na cenę realme C11, wcale nie dziwi, że sprzedawał się jak ciepłe bułeczki – kosztował na start zaledwie 499 złotych, a teraz można go kupić jeszcze kilkadziesiąt złotych taniej. Podobnie bardzo przystępny cenowo był Redmi 9A oraz Samsung Galaxy A13. Samsung Galaxy A22 5G kosztuje niewiele więcej, natomiast najdroższy z tej piątki jest Samsung Galaxy A52s 5G, którego wielokrotnie można było kupić w promocji w sklepach już za ~1500 złotych (co jest świetną ceną za taki sprzęt).

fot. Katarzyna Pura / tabletowo.pl

Przedstawiona przez Wojtka Jabczyńskiego lista po raz kolejny pokazuje, że jest ogromny popyt na najbardziej przystępne cenowo modele, dlatego nie dziwi, że producenci wprowadzają ich na rynek tak dużo. Z drugiej strony z raportu Smart Barometr 2022 wynika, że coraz więcej mieszkańców Polski posiada telefon o wartości przynajmniej 1000 złotych, a badanie SW RESEARCH pokazało, że prawie ⅓ Polaków ma urządzenie, które kosztowało od 1000 do 2000 złotych. Droższe modele cieszą się wśród polskich klientów już znacznie mniejszą popularnością.