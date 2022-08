T-Mobile kusi nową, bardzo atrakcyjną promocją

To nie pierwsza tego typu promocja, ale dawno już takiej nie było. T-Mobile ogłosiło, że zapłaci aż sześć rat za dowolne urządzenie, jakie wybierze klient. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z tej bardzo kuszącej oferty?

Promocja w T-Mobile – operator zapłaci za Ciebie aż 6 rat

Operator wybrał wręcz idealny moment do rozpoczęcia tej promocji – za dwa tygodnie kończą się wakacje i to już najwyższa pora, aby pomyśleć o zakupie urządzeń, które mogą się przydać podczas nauki. Oczywiście mamy nadzieję, że nie będą potrzebne do nauki zdalnej, ale takiej możliwości – niestety – nie można w 100% wykluczyć. Nawet jeżeli jednak ten „czarny scenariusz” się nie ziści (za co trzymamy wszystkie kciuki, jakie tylko mamy), to uczniowie z pewnością zrobią użytek z nowego laptopa czy tabletu. Zarówno aby uzupełniać swoją wiedzę i przygotowywać materiały do szkoły, jak i zrelaksować się w wolnym czasie.

Przypomnimy tutaj o promocji na laptopy do szkoły już od 999 złotych – nie bez powodu, ponieważ jeden z nich, model techbite Arc 11.6 HD 128 GB, można kupić również w promocji T-Mobile za 759 złotych, bowiem operator zapłaci za Was aż sześć pierwszych rat (Wy będziecie musieli płacić dopiero od siódmego miesiąca umowy).

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Jak skorzystać z promocji?

Oferta skierowana jest do klientów, którzy przeniosą numer od innego operatora i wybiorą umowę na abonament z taryfą M Nielimitowana i L Nielimitowana oraz urządzeniem na raty 0%. Ponadto z promocji mogą skorzystać również klienci, którzy zdecydują się na pakiet Magenta Dom ze światłowodem i telewizją oraz obecni klienci sieci, którzy dokupią kolejny abonament z taryfą M Nielimitowana lub L Nielimitowana z nowym numerem.

Co ważne, promocja przewiduje rozłożenie spłaty zakupionego sprzętu na 24 raty, więc oszczędność – dzięki sześciu ratom gratis – może być naprawdę duża. Muszę tu bowiem przypomnieć, że przeszłości zdarzały się podobne akcje ze spłatą urządzenia w 36 ratach (także w tej sieci), gdzie oszczędność była mniejsza – 6/36 to mniej niż 6/24.

Umowa na abonament i urządzenie podpisywana jest na 24 miesiące, ale klient zacznie płacić raty za sprzęt dopiero od 7. miesiąca (tj. przez 18 miesięcy; do tego musi ponieść też koszt opłaty początkowej i abonamentu już od pierwszego miesiąca). Promocja obejmuje raty w wysokości od 10 do 120 złotych miesięcznie, zatem maksymalny rabat może wynieść nawet 720 złotych (6×120 złotych gratis).

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Operator zaznacza również, że promocja łączy się z ofertą „Korzyści dla domu”, która zapewnia rabat w wysokości 20 złotych na każdy kolejny abonament. Akcja promocyjna obejmuje setki różnych urządzeń (w tym też smartfony) i obowiązuje tylko do 29 sierpnia 2022 roku (włącznie). Można z niej skorzystać m.in. za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej T-Mobile. Nie ma ograniczenia liczby abonamentów, uprawniających do otrzymania 6 rat gratis, jeżeli klient spełni warunki promocji.