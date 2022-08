Allegro uruchomiło nie-zwykły automat paczkowy One Box. To pierwsza taka maszyna

Pierwsze automaty paczkowe One Box stanęły w Poznaniu i Warszawie już w czerwcu 2021 roku, ale dopiero na początku listopada Allegro oficjalnie ogłosiło ich uruchomienie. Po niespełna dziesięciu miesiącach najpopularniejsza w Polsce platforma e-commerce poinformowała o włączeniu 2001. maszyny. Jest to o tyle ważne wydarzenie, że nie jest to po prostu kolejne tego typu urządzenie – to Allegro One Box nowej generacji.

Allegro uruchomiło 2001. One Box

Najnowszy Allegro One Box z numerem „2000 & one” (co bezpośrednio nawiązuje do nazwy One Box) stanął w Warszawie przy ulicy Sejmu Czteroletniego. Jego uruchomienie jest zapowiedzią nowego rozdziału w historii automatów paczkowych Allegro, których do końca 2022 roku ma być w całej Polsce przynajmniej 3000.

To bezpośredni sygnał dla InPostu i jego Paczkomatów, których na koniec 2021 roku było już 16000, ponieważ One Boxy już teraz są drugą największą siecią w kraju nad Wisłą pod względem liczby dostępnych skrytek i samych maszyn. Oczywiście dystans do lidera rynku jest ogromny, ale – jak widać – Allegro chce go sukcesywnie skracać. To świetna wiadomość dla klientów, szczególnie że liczba odbieranych i wysyłanych paczek cały czas się zwiększa – kolejne maszyny są więc niezbędne, bo potrzebne to za mało powiedziane. Szczególnie w tzw. gorących okresach, takich jak Boże Narodzenie czy Czarny Piątek i Cyber Monday.

źródło: Allegro

2001. One Box to automat paczkowy nowej generacji

Czym wyróżnia się nowy One Box? Jest to pierwszy automat paczkowy, w którym w drzwiczkach do każdej skrytki zamontowano światełko – ma ono wskazać unikalnym kolorem, która skrytka się otworzy. Warto tutaj przypomnieć, że starsze maszyny również mają podobne, aczkolwiek nieco mniej efektownie wyglądające rozwiązanie, choć też mimo wszystko robiące wrażenie – kiedy klient podejdzie do maszyny z aplikacją Allegro na smartfonie, aby odebrać paczkę, zobaczy kolor, na jaki podświetli się pasek LED na samej górze kolumny, w której znajduje się skrytka z przesyłką.

Co ważne, także w tym przypadku kolor jest unikalny dla każdego klienta, dzięki czemu w tym samym czasie swoją przesyłkę może odebrać więcej niż jedna osoba. Mechanizm ten ma na celu uniknąć sytuacji, gdy ktoś wyjmie nieswoją paczkę z maszyny, co niestety czasami się zdarza w przypadku korzystania ze zdalnego odbioru bez podejścia do ekranu.

2001. (dwa tysiące pierwszy, nie dwutysięczny pierwszy) automat paczkowy Allegro One Box, podobnie jak wcześniej uruchomione maszyny, również zawiera udogodnienia dla osób na wózkach inwalidzkich i z niepełnosprawnościami ruchu oraz niedosłyszących, niesłyszących i słabo widzących, a także umożliwia zwrot kartonowych pudełek i starej elektroniki. Ponadto maszyny są zasilane zieloną energią i obsadzane roślinnością, aby wtopiły się w krajobraz, a do tego wyposażono je w czujniki powietrza. Przy wybranych można też naładować hulajnogi i inne pojazdy elektryczne.

Jako ciekawostkę można natomiast dodać, że Allegro One Boxy produkowane są na terenie Ukrainy, a po odbiorze co 10. paczki klient może zlecić zasadzenie w jego imieniu drzewa z osobistą dedykacją – do tej pory Allegro zasadziło już ponad 80500 takich drzew.