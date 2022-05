Polacy coraz częściej kupują droższe smartfony

Polacy coraz częściej kupują smartfony, które kosztują 1000 złotych i więcej. Zwiększa się też liczba osób, które korzystają na co dzień z więcej niż tylko jednego. Jednocześnie wciąż w szufladach Polaków zalega mnóstwo nieużywanych urządzeń.

Coraz więcej Polaków ma smartfon za 1000 złotych lub więcej

Według informacji, zawartych w najnowszym raporcie Smart Barometr 2022, zrealizowanego przez Digital Care przy współpracy z firmą badawczą Kantar, już 37% mieszkańców Polski posiada smartfon, którego wartość właściciel szacuje na 1000 złotych lub więcej. To ogromny wzrost względem 2019 roku – wówczas odsetek takich osób był aż o 10 punktów procentowych niższy! Najwięcej użytkowników urządzeń wartych przynajmniej 1000 złotych jest w grupie wiekowej od 18 do 29 lat – aż 45%!

Ponadto 60% badanych poinformowało, że korzysta ze smartfona, który ma nie więcej niż 18 miesięcy (1,5 roku). W edycji badania z 2019 roku odsetek ten wynosił 50%. Jednocześnie 28% respondentów odpowiedziało, że na co dzień używa więcej niż jednego telefonu, a najwięcej takich osób było w grupie wiekowej 40-49 lat (32%). Ponad połowa przyznała się też, że ma w szufladzie dwa stare, nieużywane już smartfony.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Nie powinno być natomiast żadną niespodzianką, że wśród badanych największą część stanowili posiadacze urządzeń z Androidem – aż 86%, podczas gdy właściciele iPhone’ów tylko 12%. Zauważono jednak, że w głównej mierze były to osoby młode, co wiąże się z faktem, że właśnie w tej grupie wiekowej największą popularnością cieszą się smartfony o wartości powyżej 2000 złotych.

Raport Smart Barometr 2022 wskazał także najpopularniejsze powody wymiany telefonu na nowy – są to awaria starego urządzenia (44%) lub jego zniszczenie (36%) oraz brak wsparcia ze strony producenta (25%). Z kolei 31% osób powiedziało, że wymienia smartfon tylko wtedy, gdy otrzyma atrakcyjną ofertę. Miażdżąca większość, bo aż 82% decyduje się na to co dwa lata lub rzadziej. Jednocześnie ponad 40% chciałoby to robić częściej.

Polacy najczęściej kupują telefony u operatorów komórkowych (33%). Na drugim miejscu są stacjonarne sklepy RTV/AGD (26%), a na trzecim Allegro (13%). Czwarta pozycja przypadła „innym sklepom internetowym”. Ponadto dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Polski cieszą się różne akcesoria – 58% pytanych odpowiedziało, że korzysta ze słuchawek bezprzewodowych, 40% z głośników bezprzewodowych, 38% ze smartwatchy, a 22% z inteligentnych opasek.

Po kolei: Honor Band 4R, Samsung Gear S2, Xiaomi Mi Band 4, Xiaomi Mi Band 5 (wersja globalna), Xiaomi Mi Band 5 (wersja chińska) / fot. Kacper Żarski, Tabletowo.pl

Raport Smart Barometr 2022 pokazał też, że coraz większa popularnością cieszy się usługa wynajmu elektroniki. Jest ona już tak samo często wybierana jak kredyt czy leasing, szczególnie w przypadku smartfonów marki Apple. Wśród jej największych zalet klienci wymieniają możliwość wymiany urządzenia na nowsze w trakcie trwania umowy (aż 70%) i niską opłatę miesięczną (52%).