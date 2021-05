Xiaomi Redmi Note 10S zyskał polską cenę i można go już kupować!

Redmi Note 10S miał swoją premierę pod koniec marca, ale nie poznaliśmy wtedy ani terminu wprowadzenia smartfona do sprzedaży, ani ceny, w jakiej trafi do sklepów w Polsce. Wiedza ta nie jest już dla nas niedostępna!

Redmi Note 10S już do kupienia w Polsce

Bez jakiegoś specjalnego szumu, Xiaomi po prostu wprowadziło Redmi Note 10S do regularnej sprzedaży w naszym kraju. Na głównej stronie Mi-Home.pl przewija się już ogromny baner reklamowy z odnośnikiem do oferty zawierającej ten nowy model smartfona.

Nowe Xiaomi dostępne jest w dwóch wersjach:

z 6 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej – za 1099 złotych

z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej – za 1199 złotych

Obie opcje można zakupić w jednym z trzech kolorów – białym, czarnym lub niebieskim. Zakładając, że model ten dopiero co został umieszczony na wirtualnych półkach sklepowych, warto będzie poczekać na ewentualne promocje. Na tymczasowych obniżkach można czasem zyskać stówkę lub dwie.

Za co płacimy w Redmi Note 10S?

Redmi Note 10S jest bardzo zbalansowanym urządzeniem. W swojej cenie ma właściwie wszystko, czego wymagalibyśmy od smartfona za ~1200 złotych. Użytkownik ma do dyspozycji duży ekran AMOLED 6,43″ Full HD+ i poczwórny aparat główny, z 64-megapikselową matrycą na czele. Wspomaga je 8-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym oraz dwa o rozdzielczości 2 Mpix (do zdjęć makro i do pomiaru głębi kadru). Z przodu mamy kamerę do selfie o rozdzielczości 13 Mpix.

źródło: @Xiaomi

W środku działa procesor MediaTek Helio G95 i szybkie pamięci LPDDR4x RAM oraz UFS 2.2. Nie brakuje portów i złącz – mamy slot na karty pamięci microSD, gniazdo audio jack 3,5 mm i USB-C, które przyda się do szybkiego ładowania baterii z mocą 33 W. Sam akumulator ma 5000 mAh pojemności. Pewnym atutem zakupowym mogą być podwójne głośniki z certyfikatem Hi-Res Audio.

Obudowa ma wymiary 160,46×74,5×8,29 mm i waży 179 gramów. Opatrzona jest też certyfikatem IP53, więc nie jest nad wyraz wrażliwa na pył czy wodę.

Nowy Xiaomi ma silną konkurencję w postaci realme 8, z którym dzieli wiele podzespołów, a od którego jest też odrobinę droższy. To między innymi dlatego liczymy na to, że cena Redmi Note 10S nieco spadnie.