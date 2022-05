OPPO Reno 7 Lite od dziś w Polsce ze słuchawkami w prezencie

Jeżeli od momentu zaprezentowania serii OPPO Reno 7 czekaliście na cieńszego i tańszego przedstawiciela z modułem 5G i dopiskiem „Lite” w nazwie, nie musicie już wypatrywać premiery tego urządzenia. Smartfon jest dostępny w Polsce od dziś wraz ze słuchawkami w prezencie.

Reklama

OPPO Reno 7 Lite 5G – szczupły fotograf poszukiwany

Chiński producent nawet w najtańszym przedstawicielu serii poświęcił sporo uwagi fotograficznym możliwościom smartfona. W przypadku OPPO Reno 7 Lite 5G mowa o głównym obiektywie o rozdzielczości 64 Mpix oraz 2 Mpix aparacie do zdjęć makro i 2 Mpix z matrycą monochromatyczną. Z przodu umieszczono natomiast sensor o rozdzielczości 16 Mpix. Oprócz osprzętowania warto wspomnieć też o dodatkowych funkcjach zaszytych w oprogramowaniu. Mowa m.in. o opcji efektownego rozmycia tła, HDR Selfie, nagrywaniu obrazu z przedniej i tylnej kamery jednocześnie czy blokadzie ostrości na ruchomym obiekcie.

Źródło: OPPO

Do podejrzenia efektów fotografowania służy 6,4-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (2400×1080 pikseli; 409 ppi). Nad szybkim działaniem smartfona czuwa zaś układ mobilny Qualcomm Snapdragon 695 ze zintegrowanym modemem 5G. Do worka z wydajnością w modelu OPPO Reno 7 Lite 5G dorzucono 8 GB RAM z opcją wydzielenia 2, 3 a nawet 5 GB tymczasowej pamięci RAM z nieużywanej pamięci wewnętrznej. A tej są 128 GB, wraz z opcją rozszerzenia za pomocą slotu na kartę microSD (do 1 TB).

Jeżeli zdarza Wam się zapomnieć podładować smartfon przed wypadem fotograficznym, nic straconego. Funkcja szybkiego ładowania SUPERVOOC o mocy 33 W naładuje rozładowany akumulator w godzinę, a możliwość prowadzenia rozmowy telefonicznej przez trzy godziny zapewnia zaledwie pięciominutowy kontakt ze wspieraną ładowarką.

Co ciekawe, OPPO Reno 7 Lite 5G to jeden z pierwszych smartfonów z najwyższą oceną w ramach certyfikacji TÜV SÜD 36-Month Fluency. Sprawdza ona płynność urządzenia elektronicznego na podstawie dwóch lub trzech lat korzystania. Smartfon korzysta z Androida z nakładką ColorOS 12, wyposażoną w kilka ciekawych funkcji: ochronę przed podglądaniem powiadomień, stabilizację klatek na sekundę w grach czy tryb gamingowy.

Urządzenie dostępne jest w dwóch kolorach: Cosmic Black oraz Rainbow Spectrum. Podobnie jak w przypadku swoich braci z serii Reno 7, OPPO Reno 7 Lite 5G również startuje z promocją na premierę. Od 9 do 22 maja 2022 roku możecie kupić ten smartfon w specjalnym zestawie wraz ze słuchawkami OPPO Enco Free 2 oraz roczną ochroną ekranu w cenie 1899 złotych. Oferta jest dostępna m.in. w sklepie RTV Euro AGD.