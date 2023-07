Samsung rozpoczął testy One UI 5.1.1. Na które urządzenia można pobrać betę?

W minionych miesiącach Samsung udostępnił najnowszą wersję swojej nakładki – One UI 5.1. Koreańczycy przygotowują jednak kolejną aktualizację. Testy One UI 5.1.1 właśnie się rozpoczęły.

Samsung rozpoczął beta testy One UI 5.1.1

W przypadku Samsunga to żadna nowość, że wybrani użytkownicy Galaxy mogą przetestować nową wersję oprogramowania przed jej oficjalnym udostępnieniem. Niedawno Koreańczycy rozpoczęli program beta testów One UI 5 Watch na smartwatchach z serii Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5, a teraz ruszyli także z testami One UI 5.1.1. Na których urządzeniach można sprawdzić najnowsze wydanie One UI na urządzenia mobilne?

Samsung Galaxy Z Fold 4 (fot. Michele Sirignano / Tabletowo.pl)

Lista krajów, w których właściciele Galaxy mogą przetestować przedpremierowo One UI 5.1.1, jest bardzo krótka, ponieważ znajduje się na niej jedynie Korea Południowa, czyli ojczyzna Samsunga. Na tę chwilę nie wiadomo, czy Koreańczycy zdecydują się rozszerzyć beta testy na inne kraje. Dla przypomnienia, beta One UI 5 Watch jest dostępna wyłącznie w Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych, więc niewykluczone, że Amerykanie też dostaną możliwość sprawdzenia One UI 5.1.1 przed innymi.

Lista urządzeń, na których obecnie można przetestować One UI 5.1.1, jest dłuższa niż lista krajów. Znajdują się na niej:

Oznacza to, że ww. urządzenia na pewno otrzymają aktualizację do One UI 5.1.1, gdy Samsung już oficjalnie je wyda. Według serwisu SamMobile, ponadto mogą, ale nie muszą dostać ją również:

Co nowego w One UI 5.1.1?

One UI 5.1.1 powstaje przede wszystkim z myślą o urządzeniach z dużymi ekranami, ponieważ tą aktualizacją Samsung chce umożliwić użytkownikom jeszcze wygodniej i efektywniej wykorzystać dostępną przestrzeń roboczą.

One UI 5.1.1 przynosi ulepszony pasek zadań, na którym mogą zostać wyświetlone nawet cztery ostatnio używane aplikacje (aktualnie w One UI 5.1 są to tylko dwie). Ponadto rozmiar paska zmienia się w zależności od liczby wyświetlanych aplikacji. Z kolei ekran ostatnio uruchomionych aplikacji pokazuje formę, w jakiej każda była uruchomiona, na przykład na pełnym ekranie lub w trybie podzielonego ekranu. Jeśli zaś użytkownik korzystał z niej w formie wyskakującego okna, może łatwo przełączyć ją w tryb podzielonego ekranu. Do tego zawartość zminimalizowanej aplikacji można sprawdzić, umieszczając rysik S Pen nad ikoną aplikacji.

One UI 5.1.1 umożliwia również tymczasowe „schowanie” aplikacji otwartej w wyskakującym oknie – wystarczy przeciągnąć ją do boku wyświetlacza. Aby ją przywrócić, należy ją dotknąć, ponieważ jej fragment „wystaje” i jest stale widoczny. Nowa wersja oprogramowania pozwala też udostępniać pliki z wykorzystaniem Quick Share osobom, które nie znajdują się w pobliżu.

Ponadto One UI 5.1.1 zawiera ulepszenia różnych funkcji Flex Mode w składanych urządzeniach (w tym kontrolowanie multimediów i przenoszenie plików pomiędzy aplikacjami), a także aplikacji Samsung Health oraz zapewnia więcej czcionek w funkcji personalizowania ekranu blokady.

Ciekawą nowością jest również możliwość korzystania z Galaxy Z Fold, gdy ładuje on indukcyjnie inne urządzenie, a także funkcja automatycznego kasowania plików cache, gdy pamięć wewnętrzna zostanie zapełniona w ponad 90% (lub gdy wolnej przestrzeni pozostanie mniej niż 5 GB).

Pełny wykaz zmian i nowości w One UI 5.1.1, przetłumaczony maszynowo z koreańskiego na angielski, znajdziecie na tej stronie internetowej.