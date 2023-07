Kanały tematyczne TVP wchodzą do oferty Play i UPC

Pomimo rozwoju portali streamingowych, telewizja to medium, które wciąż ma swoje miejsce w sercach wielu Polaków. Właśnie dlatego nadawcy modyfikują swoją ofertę, by przyciągnąć do siebie jeszcze więcej odbiorców. Do oferty telewizyjnej Play i UPC trafiło kilka kanałów TVP. Jakie dokładnie?

Nowość dla klientów UPC i Play

Play postanowił wprowadzić do swojej oferty kanały tematyczne TVP. To oznacza, że klienci będą mieli dostęp do TVP Info, TVP Kultura, TVP Sport, TVP Nauka oraz Alfa TVP. W ramach jakich pakietów telewizyjnych będzie można odbierać nowo wprowadzone do oferty kanały?

Wszyscy abonenci telewizji mobilnej PLAY NOW oraz usług telewizyjnych Play z dekoderem zyskają dostęp do TVP Info. Kanał TVP Sport trafi do oferty Telewizji Max oraz Pakietu Sport w PLAY NOW TV, a także Pakietu Sport w Telewizji Nowej Generacji. Z kolei kanały TVP Kultura, TVP Nauka i Alfa TVP będą mogli odbierać wszyscy abonenci tradycyjnych usług telewizyjnych z dekoderem.

Nie tylko użytkownicy Play mogą cieszyć się nowymi kanałami. Dwa najnowsze kanały tematyczne TVP, czyli TVP Nauka i Alfa TVP, są teraz dostępne również dla obecnych klientów UPC, począwszy od pakietu Start HD.

źródło: Play

W ofercie kanał TVP, o którym było głośno

Wśród nowych kanałów, które dołączyły do oferty Play i UPC, znajduje się Alfa TVP. To kanał skierowany głównie do młodzieży w wieku 10-16 lat. Jak czytamy w materiałach prasowych, celem tego kanału jest prezentowanie treści dopasowanych do potrzeb i zainteresowań nastolatków, które pomogą im odkrywać i rozwijać swoje pasje.

Alfa TVP to jednak kanał, który od samego początku budził wiele kontrowersji. Pierwotnie projekt nosił nazwę TVP Teen, jednak ostatecznie wybór padł na Alfa. Ta nazwa nawiązuje do pokolenia Alfa, czyli osób urodzonych po 2010 roku, które mają być głównymi odbiorcami nowej stacji państwowego nadawcy. Warto zaznaczyć, że Alfa TVP miał pierwotnie nadawać tylko w internecie, jednak – jak widać – trafił on właśnie także do ofert operatorów.

Kontrowersje wśród wielu osób budził sam fakt powstania tego kanału i przeznaczania na niego środków finansowych. Kiedy w zeszłym roku pojawiły się informacje na temat jego powstania, internauci słusznie zwracali uwagę, że projekt mija się z celem, ponieważ młodzież coraz rzadziej ogląda telewizję i trudno się temu dziwić, skoro oferta platform streamingowych jest obecnie naprawdę bogata.