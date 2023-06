Zaczęło się: Samsung rusza z publicznymi beta testami One UI 5 Watch dla Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5

Samsungowi zajęło to trochę więcej czasu niż zakładał, ale i tak uwinął się z tym szybciej niż się spodziewaliśmy. Dziś Koreańczycy oficjalnie rozpoczęli publiczne beta testy nowego One UI 5 Watch dla smartwatchy z serii Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5.

Samsung rozpoczyna beta testy One UI 5 Watch dla Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że beta testy One UI 5 Watch nie rozpoczną się zgodnie z założeniami, czyli w maju 2023 roku. Samsung wówczas poinformował, że napotkał trudności podczas prac nad nowym oprogramowaniem i nie jest w stanie udostępnić jego wersji beta publicznie do końca zeszłego miesiąca. Producent nie podał wtedy nowego terminu rozpoczęcia beta testów, bo najwyraźniej nie chciał składać obietnic niemożliwych do spełnienia, nie wiedząc, kiedy nowy system będzie gotowy do testowania przez chętnych użytkowników.

Koreańczycy uwinęli się jednak szybciej niż się spodziewaliśmy – już dziś, z zaledwie tygodniowym „poślizgiem”, udostępniono możliwość testowania One UI 5 Watch na smartwatchach Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch 5 i Galaxy Watch 5 Pro. Według informacji, przekazywanych przez serwis SamMobile, beta testerami nowego oprogramowania mogą zostać mieszkańcy Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej po zalogowaniu się do aplikacji Samsung Members i zgłoszeniu do programu beta testów (informacja o nim jest zawarta na banerze z napisem One UI Watch Beta Program).

One UI 5 Watch mogą testować na swoich smartwatchach jedynie mieszkańcy ww. krajów, zgodnie z zapowiedziami producenta. Na tę chwilę nie ma informacji, że beta testy nowego systemu zostaną rozszerzone na inne kraje w bliższej lub dalszej przyszłości.

Jakie funkcje zaoferuje One UI 5 Watch?

Beta One UI 5 Watch waży nawet ponad 1,7 GB. W wykazie funkcji, oferowanych przez najnowszą wersję systemu dla smartwatchy z Wear OS, znajduje się m.in. możliwość ustawienia nawet 20 minutników w tym samym czasie i opcja wyświetlenia informacji medycznych po wykryciu upadku lub pięciokrotnym wciśnięciu klawisza domowego.

Ponadto smartwatche Samsunga z One UI 5 Watch zapewnią możliwość sprawdzenia statusu akumulatora i pamięci oraz natychmiastowego rozwiązania problemów, jeśli takowe się pojawią, aby urządzenia działało długo na baterii i płynnie. Do tego Koreańczycy zaimplementowali rozwiązania związane z bezdotykową obsługą – użytkownicy będą mogli przypisać różne akcje do poszczególnych gestów, na przykład potrząśnięcia nadgarstkiem czy zaciśnięcia pięści.

Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość tworzenia folderów, co uporządkuje ekran i ułatwi dostęp do aplikacji. Oprócz tego Samsung zapowiedział nowe funkcje związane z monitorowaniem snu i treningów, a także funkcję wykrywania nieregularnej pracy serca.

źródło: SamMobile

Kiedy aktualizacja do One UI 5 Watch dla Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5?

Jako pierwsze One UI 5 Watch otrzymają nowe smartwatche z serii Galaxy Watch 6, które Samsung zaprezentuje pod koniec lipca 2023 roku. Można spodziewać się, że zegarki z linii Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5 dostaną aktualizację niewiele później, bo Koreańczycy powinni sprawnie się z nią uporać, skoro dziś rozpoczęli już publiczne beta testy nowego systemu.