Nowy PocketBook InkPad Color 2 już w Polsce. Co oferuje?

Wszyscy fani e-czytania z pewnością znają markę PocketBook, jednego z najbardziej znanych producentów czytników e-booków. Firma wprowadziła właśnie na polski rynek swoje najnowsze urządzenie – PocketBook InkPad Color 2. To sprzęt, który może się pochwalić kolorowym wyświetlaczem, wbudowanym głośnikiem i nie tylko.

Specyfikacja nowego czytnika PocketBook

PocketBook InkPad Color 2 to czytnik, który pojawił się w naszym kraju dwa miesiące po jego oficjalnej prezentacji na Targach Książki w Lipsku. Producent chwali się, że w porównaniu z poprzednią generacją tego modelu nowy czytnik oferuje ulepszony wyświetlacz, który ma zapewnić lepsze odwzorowanie barw i nasycenie kolorowych ilustracji. Ten fakt z pewnością ucieszy wielu wymagających użytkowników.

InkPad Color 2 został przez producenta wyposażony w 7,8-calowy wyświetlacz E Ink Kaleido Plus o rozdzielczości 1404×1872 pikseli (w odcieniach szarości) i 468×624 piksele (dla kolorów), co przekłada się na 300 ppi oraz 100 ppi odpowiednio dla szarości i kolorów. Ekran zastosowany w czytniku jest w stanie wyświetlać 16 odcieni szarości i 4096 kolorów. Ma to pozwolić na komfortowe czytanie kolorowych e-booków, magazynów i komiksów z zachowaniem naturalnych barw.

Na pokładzie znalazł się czterordzeniowy procesor z taktowaniem 1,8 GHz, 1 GB RAM oraz 32 GB pamięci wewnętrznej, co pozwala na przechowywanie dużej ilości książek i dokumentów. Czytnik PocketBook obsługuje 19 formatów książek i 4 formaty obrazów, co czyni go bardzo wszechstronnym.

PocketBook InkPad Color 2 (źródło: czytio.pl)

Wbudowany moduł Wi-Fi pozwala użytkownikom z łatwością przeglądać i pobierać książki z internetu. Dodatkowo producent wyposażył PocketBook InkPad Color 2 we wbudowany głośnik, dzięki czemu możliwe jest także odtwarzanie na nim muzyki oraz słuchanie audiobooków. Czytnik oferuje też możliwość skorzystania z modułu Bluetooth i funkcję Text-to-Speech, która jest w stanie przeczytać dowolny dokument.

InkPad Color 2 ma również przedni system oświetlenia SMARTlight, który pozwala na czytanie w różnych warunkach oświetleniowych, nie męcząc przy tym oczu. Za dostarczanie energii do urządzenia odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 2900 mAh, co ma według producenta pozwolić nawet na miesiąc użytkowania sprzętu.

Warto wspomnieć jeszcze o wymiarach urządzenia, które wynoszą 134×189,5×7,95 mm, a jego waga to dokładnie 267 gramów. Konstrukcja czytnika może pochwalić się klasą wodoodporności na poziomie IPX8.

Cena i dostępność

Jeśli chodzi o cenę, PocketBook InkPad Color 2 jest dostępny w Polsce w cenie 1449 złotych. Występuje on w jednej wersji kolorystycznej – księżycowy szary. Można go nabyć w wybranych sklepach stacjonarnych, a także sklepach internetowych, takich jak Czytio.pl. Model kupiony właśnie tam ma preinstalowane aplikacje Legimi i Empik Go.