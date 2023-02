Najnowsza wersja autorskiego interfejsu Samsunga zadebiutowała na pokładzie smartfonów z serii Galaxy S23 pierwszego dnia lutego 2023 roku. Wiadomo jednak było, że nie pozostanie dla nich ekskluzywna – od dziś pierwsze modele producenta z Korei Południowej zaczęły otrzymywać aktualizację do One UI 5.1.

Pierwsze smartfony Samsunga dostają aktualizację do One UI 5.1

Od jednego z naszych Czytelników (dzięki Adam!) otrzymaliśmy informację, że Galaxy S22 Ultra z polskiej dystrybucji otrzymał dziś aktualizację do One UI 5.1. Serwis SamMobile podaje, że najnowsza wersja autorskiego interfejsu Samsunga trafia również do właścicieli modeli Galaxy S22 i Galaxy S22+ w Europie, zatem jeśli macie zeszłoroczną eSkę, sprawdźcie, czy możecie już pobrać aktualizację.

fot. Adam A.

Ponadto portal SamMobile donosi, że One UI 5.1 zostało dziś też udostępnione Galaxy Z Fold 4, co oznacza, że aktualizacja ruszyła pełną parą i wkrótce dostaną ją również właściciele Galaxy Z Flip 4 oraz wszystkich innych modeli, które otrzymały system Android 13 z One UI 5.0. Bardzo możliwe, że proces przebiegnie tak samo szybko i sprawnie także w przypadku najnowszej aktualizacji, zatem sprawdzajcie regularnie, czy jest już ona dostępna (możecie to zrobić w odpowiedniej zakładce w Ustawieniach).

Aktualizacja: One UI 5.1 trafia również do właścicieli smartfonów z serii Galaxy S21 i Galaxy S20, a także Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3.

Jak zawsze jednak, każda aktualizacja udostępniana jest partiami, co oznacza, że nie wszyscy wszędzie dostaną One UI 5.1 w tym samym momencie. Jedni otrzymają nową wersję nakładki szybciej, inni nieco później, ale każdy na pewno. W dodatku trzeba też pamiętać, że egzemplarze z dystrybucji operatorskiej mogą poczekać na swoją kolej najdłużej – o szczegóły pytajcie swojego operatora.

Co nowego w One UI 5.1?

Jak informuje sam Samsung, One UI 5.1 przenosi Twój telefon na wyższy poziom dzięki nowym funkcjom Galerii, a także ulepszeniom w zakresie produktywności i personalizacji. Po zainstalowaniu najnowszej wersji oprogramowania będziecie mogli m.in. wyszukiwać w Galerii więcej niż jedną osobę lub temat jednocześnie (osoby również bez tagowania ich imion, po prostu dotykając ich twarzy) oraz łatwiej zmieniać ton kolorów autoportretów za pomocą przycisku Efekty u góry ekranu. Do tego prościej dotrzecie do funkcji Expert RAW – z poziomu menu Więcej w aplikacji Aparat.

One UI 5.1 pozwoli Wam też usunąć cienie i refleksy na zdjęciach oraz poprawić jakość GIF-ów, a także jeszcze łatwiej stworzyć rodzinny album, którym zechcecie się podzielić z innymi – Galeria sama zaproponuje Wam zdjęcia na podstawie technologii rozpoznawania twarzy członków rodziny. Na każdego członka rodziny dostaniecie 5 GB pamięci, a maksymalna liczba członków to 6. Kiedy zaś przesuniecie palcem do góry po zdjęciu, zobaczycie informacje m.in. na temat tego, kiedy i gdzie zostało zrobione, jakim urządzeniem i gdzie jest przechowywane.

Do tego dzięki nowej wersji One UI 5.1 łatwiej przełączycie rozmiar okna, w jakim otwarta jest aplikacja i szybciej uruchomicie najczęściej wykorzystywane programy w trybie podzielonego ekranu. Ponadto Samsung usprawnił multitasking w trybie DeX, a także rutyny oraz aplikację pogody i przeglądarkę Samsung Internet. Producent wprowadził też m.in. nowy widżet baterii, dzięki któremu z poziomu ekranu głównego będziecie mogli sprawdzić poziom naładowania podłączonych urządzeń.