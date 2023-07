Przynieś swój stary telefon do T-Mobile i odbierz zniżkę na nowy

Czy masz stary telefon, który tylko zbiera kurz w szufladzie? T-Mobile ma dla Ciebie propozycję, która może przekonać Cię do wyjęcia go na światło dzienne. Operator zachęca do oddania starego sprzętu w zamian za zniżkę na nowy. Jak skorzystać z oferty?

Jak odebrać rabat w T-Mobile?

Aby skorzystać z tej oferty, wystarczy odwiedzić najbliższy salon T-Mobile ze swoim starym telefonem. Nie trzeba martwić się o to, czy masz przy sobie oryginalne pudełko i ładowarkę – to nie jest wymagane. W salonie zostaniesz poproszony o umieszczenie swojego starego sprzętu w specjalnym pojemniku na odpady elektroniczne. Możesz oddać tradycyjny telefon, smartfon lub smartwatch. Jest jeden warunek – sprzęt, który oddajesz, musi wykorzystywać kartę SIM do łączności mobilnej.

Po oddaniu starego telefonu wszyscy, który się na to zdecydowali, mogą przystąpić do wyboru nowego planu taryfowego. T-Mobile przygotował różne opcje, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. W zależności od wybranego planu otrzymasz różną wysokość zniżki na zakup nowego smartfona.

Warto podkreślić, że najwyższą zniżkę, wynoszącą 250 złotych, można uzyskać, wybierając abonament w wariancie „L Nielimitowana” (za 90 złotych miesięcznie). Jeśli zdecydujesz się na inny plan, zniżka wyniesie 50 złotych przy wyborze opcji „XS” (za 40 złotych miesięcznie) lub „S” (za 55 złotych miesięcznie). Z kolei przy wyborze wariantu „M” (za 70 złotych miesięcznie) rabat wyniesie 150 złotych.

Akcja w trosce o naturę

Operator podkreśla, że nie można zapomnieć o tym, jak ważny jest aspekt ekologiczny tej akcji. Według T-Mobile, dzięki oddawaniu starych telefonów do recyklingu, przyczyniamy się do zmniejszenia ilości odpadów elektronicznych i ochrony środowiska. To także szansa dla starych, ale wciąż sprawnych urządzeń na drugie życie.

T-Mobile ma ambitne plany w zakresie ochrony środowiska i dąży do osiągnięcia pełnej neutralności klimatycznej do 2040 roku. Akcja „Dołącz się do ochrony środowiska” jest jednym z kroków w kierunku realizacji tej wizji. Dzięki niej klienci nie tylko korzystają z atrakcyjnych ofert, ale także mają możliwość wpłynięcia na pozytywną zmianę w środowisku.