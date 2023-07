Nowy tablet Redmagic spodoba się fanom długich sesji z grą

Połączenie tabletu i mobilnego gamingu to rzadki widok na rynku. Redmagic, powołana przez Nubię seria urządzeń dla graczy, wzbogaci się wkrótce o taki właśnie sprzęt. Znamy już niemal całą specyfikację nadchodzącej nowości.

Wąskie ramki i duże ogniwa

Źródłem przedpremierowych informacji o gamingowym tablecie Redmagic jest oficjalne konto firmy na platformie społecznościowej Weibo. To właśnie tam zostało wrzucone kilka grafik, które zapowiadają, czego możemy spodziewać się po nadchodzącej nowości. Jedna z nich, widoczna poniżej, podpowiada, jak urządzenie ma prezentować się z przodu. Wszystko wskazuje na to, że duży ekran będzie opatrzony wąskimi ramkami z zaokrąglonymi rogami. Oczywiście ze względu na charakter poglądowy takiej grafiki z opisem projektu lepiej poczekać na faktyczne zdjęcia tabletu Redmagic.

Źródło: Redmagic

Druga ważna grafika przedstawia parametry dotyczące ładowania sprzętu. Wynika z nich, że gamingowy tablet Redmagic pochwali się w dniu premiery akumulatorem o pojemności 10000 mAh, a maksymalna moc, z jaką będzie można ładować urządzenie, sięgnie 80 W. Możliwe jednak, że tablet wcale nie jest taką nowinką, jaką może się nam wydawać.

Tablet Redmagic sprzętem od ZTE?

Znany i trafnie przewidujący przyszłość informator Digital Chat Station umieścił wpis na Weibo dotyczący parametrów technicznych urządzenia. Wynika z nich, że gamingowy tablet Redmagic otrzyma 12,1-calowy ekran. Oprócz tego wspomina on o układzie mobilnym Snapdragon 8+ Gen 1 oraz 12 GB RAM i podobnie jak oficjalny wpis firmy, przybliżył on specyfikację akumulatora wraz z mocą ładowania.

Źródło: Redmagic

Biorąc do kupy zebrane informacje, niewykluczone, że mamy tak naprawdę do czynienia z ZTE Axon Pad 5G, tabletem firmy, której Nubia była częścią przez kilka lat, po czym stała się bardziej niezależnym przedsiębiorstwem, choć nadal powiązanym z ZTE. Specyfikację Axon Pada 5G również otwiera 12,1 calowy ekran LCD o rozdzielczości 1600 na 2560 pikseli, układ mobilny Snapdragon 8+ Gen 1, do 12 GB RAM i do 512 GB miejsca na dane oraz akumulator o pojemności 10000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 80 W. Przybliżone parametry zamyka informacja o przedniej kamerce 16 Mpix i aparacie głównym 13 Mpix z tyłu.

Czy gamingowy tablet Redmagic to kropka w kropkę sprzęt ZTE z flagowym układem mobilnym i sporą baterią, czy jednak podobieństwo specyfikacji nie wyklucza tego, że urządzenie o bardziej gamingowym zacięciu otrzyma inną nakładkę i dodatkowe funkcje dedykowane graczom? Tego dowiemy się już jutro, 5 lipca, podczas oficjalnego wydarzenia z nowinkami Redmagic.