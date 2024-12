Król wydajności. Oto najwydajniejszy smartfon na rynku

Co miesiąc AnTuTu przedstawia ranking najwydajniejszych smartfonów na świecie. Najnowsze wydanie, podsumowujące testy wykonane tym benchmarkiem w listopadzie 2024 roku, pozwoliło wyłonić zdecydowanego lidera.

Jaki jest najwydajniejszy smartfon na świecie? Ranking AnTuTu za listopad 2024

Bez zbędnego budowania napięcia: Asus ROG Phone 9 Pro to aktualnie najwydajniejszy smartfon na rynku według AnTuTu. Model wyposażony w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, konkretnie w konfiguracji z 24 GB RAM, osiągnął wynik 2932124, wyprzedzając konkurencję o ponad 72 tysiące punktów.

Asus ROG Phone 9 Pro (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Co ciekawe, choć flagowy Snapdragon pojawia się w TOP 10 jeszcze pięć razy, to pozostałe dwa modele z podium listopadowego rankingu AnTuTu bazują na konkurencyjnym chipsecie. Mowa – rzecz jasna – o procesorze MediaTek Dimensity 9400. Jest on sercem zarówno smartfona Vivo X200 Pro (który osiągnął wynik 2860505), jak i Oppo Find X8 Pro (2847249).

Kolejne dwa miejsca zajmują modele ze Snapdragonem: Iqoo 13 oraz OnePlus 13, następnie mamy dwa smartfony z układem Dimensity – Oppo Find X8 oraz Vivo X200, a pierwszą dziesiątkę zamykają kolejne trzy urządzenia z najlepszym procesorem firmy Qualcomm: Honor Magic 7 Pro, podstawowy Honor Magic 7 oraz Redmi K80 Pro.

Ze względu na taki, a nie inny układ rankingu, trudno więc powiedzieć wprost, czy lepszy jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, czy też MediaTek Dimensity 9400. Oba – przynajmniej w AnTuTu – prezentują bardzo wyrównany poziom. Równocześnie żaden inny układ SoC nie ma do nich startu – ta dwójka dosłownie zdominowała ranking.

Ranking wydajności topowych smartfonów (listopad 2024) / źródło: AnTuTu

Ranking wydajności smartfonów ze średniej półki cenowej

Zostawmy jednak flagowce. Zgodnie z tradycją AnTuTu przedstawiło także ranking smartfonów ze średniej półki. W tym przypadku królem okazał się Realme GT Neo 6 SE z wynikiem 1409226, minimalnie tylko wyprzedzając model OnePlus Ace 3V (1406565). Oba te urządzenie napędza procesor Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3.

Na najniższym stopniu podium stanął zaś smartfon Redmi K70E z procesorem MediaTek Dimensity 8300 Ultra, a pierwszą piątkę zamykają Realme GT Neo 5 SE oraz Redmi Note 12 Turbo – obydwa z chipsetem Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2.

Ranking wydajności smartfonów ze średniej półki (listopad 2024) / źródło: AnTuTu

Oto najwydajniejsze tablety na świecie

Od niedawna AnTuTu prezentuje także ranking tabletów z Androidem. W listopadzie – podobnie jak przed miesiącem – najwydajniejszy okazał się Redmagic Nova wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 OC. Osiągnął wynik 2128697 – minimalnie lepszy niż rezultat plasującego się na drugim miejscu, a bazującego na tym samym chipsecie modelu Oppo Pad 3 Pro (2109610). TOP 3 domyka Iqoo Pad 2 Pro z układem SoC MediaTek Dimensity 9300+.

Ranking wydajności tabletów (listopad 2024) / źródło: AnTuTu

Jak więc widzisz, Qualcomm i MediaTek kontynuują rywalizację jak równy z równym. Choć w każdym z trzech rankingów lepszy okazał się ten pierwszy, to patrząc całościowo trudno mówić o jego niepodważalnej pozycji lidera.