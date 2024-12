Ten miniaturowy powerbank Ugreen pozwoli zapomnieć o plątaninie kabli

W wybranych, polskich sieciach handlowych pojawił się nowy, miniaturowy powerbank. Akcesorium wyposażono w zintegrowany port USB-C, dzięki któremu możesz pozbyć się kilku kabli. Co jeszcze oferuje to urządzenie i na ile je wyceniono?

Nowy powerbank Ugreen Nexode PB503 – specyfikacja

Ugreen – chiński producent elektroniki użytkowej – we wrześniu 2024 roku zaprezentował nowe „urocze” powerbanki i ładowarki do iPhone’ów. Urządzenia z serii Uno zostały wyposażone w ekrany TFT, na których wyświetlane są emotikony. W połowie listopada br. do grona sprzętów tej marki dołączył też Nexode oferujący 130 W mocy i pojemność 20000 mAh.

Teraz Ugreen ponownie rozszerza swoje portfolio – tym razem o miniaturową wersję banku energii. Dlaczego „miniaturową”? Bo jego wymiary to zaledwie 79x38x26 milimetrów, zaś waga około 112 gramów. Trzeba więc przyznać, że rozmiar tego akcesorium jest niewielki, dzięki czemu bez większego problemu zmieści się ono w torebce czy kieszeni.

Ugreen Nexode PB503 (źródło: Ugreen)

Ugreen Nexode PB503 oferuje moc ładowania 22,5 W, co według producenta pozwoli na naładowanie iPhone’a 15 w zaledwie pół godziny. Natomiast pojemność 5000 mAh ma umożliwić pełne naładowanie modelu tego smartfona co najmniej jeden raz od 0 do 100%.

9 Ocena

Akcesorium wyposażono w zintegrowane złącze USB-C ze stylową osłoną ochronną oraz port USB. Taka forma sprawia, że możesz zapomnieć o plątaninie kabli. Sprzęt otrzymał też wyświetlacz cyfrowy, z którego można odczytać poziom naładowania baterii. Nexode PB503 oferuje również składaną podstawkę umożliwiającą ustawienie smartfona pod kątem w taki sposób, aby z móc z niego wygodnie korzystać w czasie ładowania.

Ugreen Nexode PB503 (źródło: Ugreen)

Powerbank Ugreen Nexode PB503 – cena i dostępność

Powerbank Nexode PB503 pojawił się już w polskich sieciach handlowych oraz w oficjalnym sklepie Ugreen. Urządzenie oferowane jest w szarym kolorze, a producent wycenił je na 119 złotych. W sklepach z elektroniką model ten sprzedawany jest w cenach od 119,99 złotych do 129 złotych.