Honor 300 i trzy smartfony. Są ładne, a coś więcej?

Odnoszę wrażenie, że Honor – po powrocie do Polski – wciąż szuka swojego miejsca. Miało być łatwo, toż to “Huawei z usługami Google”, tymczasem Honor serwuje nam kolejne smartfony, które nie są zbyt atrakcyjne cenowo. Czy tak samo będzie z nowymi modelami z serii Honor 300? Przekonamy się pewnie niebawem. Na razie poznajmy je bliżej – oto Honor 300, Honor 300 Pro i Honor 300 Ultra.

Jakie one ładniusie!

– dokładnie to pomyślałam, gdy zobaczyłam zdjęcia prasowe, przedstawiające poszczególne modele zawierające się w serii Honor 300. Zwłaszcza Honor 300 Pro złapał mnie za serce za sprawą nie turkusowej (?) wersji kolorystycznej, ale chyba i tak bardziej bije na widok wersji Ultra ze wzorem mającym przypominać kamelię.

Dobra (lub zła, w zależności jak na to spojrzeć) wiadomość jest taka, że nowa seria smartfonów Honora jest różnorodna. Honor 300 ma płaski wyświetlacz i procesor Snapdragon 7 Gen 3, natomiast Honor 300 Pro i Honor 300 Ultra mają ekrany zakrzywione i wydajniejszą jednostkę centralną – Snapdragona 8 Gen 3.

Honor 300 Honor 300 Pro Honor 300 Ultra fot. fonearena

Wielkościowo są bardzo do siebie zbliżone (6,7” w podstawowym modelu i 6,78” w pozostałych) i jest to jedna z wielu rzeczy, która je łączy. Dodajmy do tego akumulatory o pojemności 5300 mAh z ładowaniem 100 W (Pro i Ultra obsługują też ładowanie indukcyjne 80 W) i dostępnością z 12 lub 16 GB RAM (podstawowy model będzie oferował też 8 GB RAM) oraz 256 i 512 GB pamięci (dwa wyższe warianty mają też opcję 1 TB).

Zresztą, ułatwię Wam odnalezienie się w tych wszystkich danych technicznych, załączając tabelę.

Porównanie specyfikacji smartfonów Honor z serii 300

Honor 300 Honor 300 Pro Honor 300 Ultra wyświetlacz płaski OLED, 6,7” 2664×1200 pikseli, 120 Hz, 4000 nitów zakrzywiony OLED, 6,78” 2700×1224 piksele, 120 Hz, 4000 nitów zakrzywiony, 6,78” 2700×1224 piksele, OLED, 120 Hz, 4000 nitów procesor Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) z Adreno 720 Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) z Adreno 750 Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) z Adreno 750 RAM 8 / 12 / 16 GB RAM 12 / 16 GB RAM 12 / 16 GB RAM pamięć wewnętrzna 256 / 512 256 / 512 / 1 TB 256 / 512 / 1 TB system Android 15 z MagicOS 9.0 Android 15 z MagicOS 9.0 Android 15 z MagicOS 9.0 aparaty aparat główny 50 Mpix (Sony IMX906) f/1.95 z OIS, ultraszeroki 12 Mpix f/2.2 112° aparat główny 50 Mpix (Sony IMX906) f/1.95 z OIS

ultraszerokokątny 12 Mpix f/2.2

telefoto 50 Mpix (Sony IMX856) z 3-krotnym zoomem optycznym i f/2.4 aparat główny 50 Mpix (Sony IMX906) f/1.95 z OIS

ultraszerokokątny 12 Mpix f/2.2

telefoto peryskopowy 50 Mpix (Sony IMX858) z 3,8-krotnym zoomem optycznym, f/3.0 i OIS aparat przedni 50 Mpix (Sony IMX906) f/2.1 50 Mpix (Sony IMX906) f/2.1 50 Mpix (Sony IMX906) f/2.1 czytnik linii papilarnych optyczny optyczny ultradźwiękowy obsługiwane moduły 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC dual SIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM głośniki stereo stereo stereo akumulator 5300 mAh, ładowanie 100 W 5300 mAh

ładowanie 100 W

bezprzewodowe 80 W 5300 mAh

ładowanie 100 W

bezprzewodowe 80 W odporność IP65 IP65 IP65 wymiary 161×74.2×6.97 163.8×75.3 ×8.2mm 163.8×75.3 ×8.2mm waga 175 g 199 g 199 g wersje kolorystyczne Luyan Purple, Moyan Black, Chaka Green, Cangshan Gray, Yulong Snow Rock Black, Tea Green, Starlight Sand Camellia White, Ink Rock Black

Cena smartfonów Honor 300, Honor 300 Pro i Honor 300 Ultra

Jeśli spodobały Wam się nowości Honora, niestety, złe wieści są takie, że w pierwszej kolejności trafią do sprzedaży w Chinach – na tamtejszym rynku będą dostępne już od 6 grudnia. Nie sądzę jednak, byśmy na ich europejską (w tym polską premierę) musieli jakoś wybitnie długo czekać (jeśli będzie inaczej – przypomnijcie mi o tym ;)).

A jak to wygląda cenowo? Spójrzmy – w nawiasach uwzględniłam cenę w złotówkach, przy czym to proste przeliczenie walutowe, bez uwzględnienia dodatkowych kosztów.

Na początek cena Honor 300:

Honor 300 8 / 256: 2299 juanów (~1290 złotych)

Honor 300 12 / 256: 2499 juanów (~1400 złotych)

Honor 300 12 / 512: 2799 juanów (~1570 złotych)

Honor 300 16 / 512: 2999 juanów (~1685 złotych)

Cena Honor 300 Pro:

Honor 300 Pro 12 / 256: 3399 juanów (~1909 złotych)

Honor 300 Pro 12 / 512: 3699 juanów (~2076 złotych)

Honor 300 Pro 16 / 512: 3999 juanów (~2245 złotych)

Cena Honor 300 Ultra:

Honor 300 Ultra 12 / 512: 4199 juanów (~2358 złotych)

Honor 300 Ultra 16 GB / 1 TB: 4699 juanów (~ 2638 złotych).

To dobry moment, by przypomnieć, że w momencie polskiej premiery, Honor 200 kosztował 2599 złotych, Honor 200 Pro – 3499 złotych. Gdy trzysetki trafią do sprzedaży w Polsce, można się spodziewać, że ich ceny będą zbliżone do przywołanych kwot lub wyższe – niestety, spodziewać się cen podobnych do tych z chińskiej premiery, nie ma co (a szkoda).

I ja się pytam… gdzie Honor 300 Lite?