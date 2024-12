Najszybszy internet w Polsce. Jeden lider w trzech kategoriach

Prędkość internetu to jeden z najważniejszych czynników branych pod uwagę przy wyborze oferty dla siebie. Choć równie istotna jest jego stabilność, a kluczową rolę zwykle odgrywa cena, to jednak osiągane transfery mają ostatecznie największe znaczenie. Najnowsze rankingi Speedtest.pl pokazują, kto ma najszybszy internet w Polsce tuż przed końcem 2024 roku.

Kto ma najszybszy internet 5G w Polsce? (2024, dane za listopad)

Jeden operator coraz śmielej może mówić o sobie, że jest liderem. T-Mobile oferuje najszybszy internet 5G w Polsce – oczywiście statystycznie, bo należy pamiętać, że prędkość i zasięg mogą się znacząco różnić w zależności od lokalizacji.

W listopadzie klienci T-Mobile osiągali w speedtestach średnie pobieranie na poziomie 290 Mb/s i wysyłanie w okolicach 30 Mb/s, przy pingu wynoszącym 21 ms. Drugie Orange również ma się czym chwalić – przeciętne wyniki u Pomarańczowych to odpowiednio 258,5 Mb/s, 31,3 Mb/s oraz 23 ms.

Pozostali dwaj operatorzy tymczasem notują już przeciętne prędkości poniżej 200 Mb/s. W przypadku sieci Play średnia wynosi 184 Mb/s, a w Plusie – jedynie 119,2 Mb/s. Ten ostatni jako jedyny od wielu miesięcy praktycznie stoi w miejscu, a wynika to w głównej mierze z braku decyzji o wejściu w pasmo C.

Ranking operatorów internetu 5G w listopadzie 2024 (źródło: Speedtest.pl)

Najszybszy internet mobilny w Polsce

Oczywiście na 5G świat się nie kończy. Jeśli jednak chodzi o internet mobilny ogółem, to kolejność poszczególnych operatorów w rankingu jest dokładnie taka sama, a jedynie prędkości maleją mniej więcej do jednej trzeciej. Liderem ponownie więc jest T-Mobile, który jako jedyny oferuje średnie pobieranie powyżej 100 Mb/s.

Ranking operatorów internetu mobilnego w listopadzie 2024 (źródło: Speedtest.pl)

Chcesz kupić najszybszy światłowód w Polsce? Sprawdź ranking

Przejdźmy tymczasem do internetu domowego, a konkretnie do rankingu operatorów światłowodowych FTTH. W tym przypadku liderem jest Orange, oferujący średnie pobieranie powyżej 307 Mb/s, choć wysyłanie już nie imponuje (94,2 Mb/s). Podobnie jest w przypadku plasującej się na drugim miejscu sieci Play – wyniki to odpowiednio 275,1 Mb/s i 92,2 Mb/s.

Dopiero trzecie T-Mobile, choć oferuje wolniejsze pobieranie (271,7 Mb/s), przekracza setkę w kontekście wysyłania (dokładnie 119,1 Mb/s), a najlepiej sumarycznie wypada INEA z pozycji czwartej (odpowiednio 260,9 Mb/s i 257,1 Mb/s). Pierwszą szóstkę domykają Netia i Toya.

Ranking operatorów internetu światłowodowego w listopadzie 2024 (źródło: Speedtest.pl)

Najszybszy internet domowy w Polsce

Jeśli zaś chodzi o internet domowy oferowany we wszystkich technologiach, to na pozycji lidera ponownie widzimy T-Mobile, na podium mieszczą się jeszcze Vectra i Play, a pierwszą piątkę uzupełniają Orange oraz INEA.

Ranking operatorów internetu domowego w listopadzie 2024 (źródło: Speedtest.pl)

Na koniec chciałem tylko raz jeszcze przypomnieć, że rankingi, takie jak te pochodzące ze strony Speedtest.pl, należy traktować jako wskazówkę, a nie wyrocznię. Wiele zależy bowiem od posiadanej przez danego operatora infrastruktury w danej lokalizacji. Niemniej miliony testów każdego miesiąca faktycznie pozwalają uznawać te statystyki za wiarygodne i miarodajne.