OxygenOS 13 oficjalnie zapowiedziany. Co nowego?

Zgodnie z zapowiedziami, wraz ze smartfonem OnePlus 10T 5G producent zaanonsował najnowsze wydanie swojego autorskiego interfejsu. Co nowego przyniesie OxygenOS 13, które smartfony go otrzymają i kiedy to nastąpi?

Reklama

Społeczność jest bardzo ważna dla OnePlusa

Przed rozpoczęciem prezentacji najnowszego wydania interfejsu, Crayon MinYen Hsieh, Head od OneLab w OnePlusie, powiedział, że użytkownicy najbardziej lubią w OxygenOS brak niechcianych aplikacji (tzw. bloatware) i lekkość (Burdenless Experience). Według nich, kluczem do dobrego systemu operacyjnego są płynność i spójność, szczególnie w aspektach wyglądu i odczuć (ang. feel). Dowiedzieliśmy się też, że nowości, które pojawiają się, w oprogramowaniu, często są odpowiedzią na oczekiwania fanów urządzeń marki – dla producenta są oni inspiracją.

Ponadto w tym roku firma zorganizowała spotkanie online – OpenEars Forum. Wzięło w nim udział 16 specjalnie zaproszonych członków społeczności i w jego trakcie pojawiło się ponad 60 pomysłów oraz nieskończone możliwości.

Co nowego w OxygenOS 13?

Najnowsze wydanie interfejsu zaprojektowane zostało zgodnie z założeniami Aquamorphic Design, który jest inspirowany naturą i ma zapewnić użytkownikom bezproblemowe wrażenia wizualne. W trakcie jego projektowania inspiracją dla producenta była czystość wody.

Aquamorphic Design zawiera diametralne zmiany w schemacie kolorów, wyglądzie ikon, interfejsie i układzie. Głównym kolorem w OxygenOS 13 jest Klein Blue (#003FA7) RGB (0, 47, 167), bowiem przypomina on kolor wody, a ponadto jest dość łatwy w adaptacji. W systemie pojawi się też pomarańczowy (przypominający ciepły pomarańcz słońca), ale będzie go znacznie mniej (85% vs 15%).

Ikony oraz widżety w OxygenOS 13 będą miały zaokrąglony kształt. Ponadto inspirację wodą użytkownicy zobaczą też w animacjach interfejsu – na przykład podczas przełączania aplikacji, ostatnio uruchomione programy mają zdawać się pływać na ekranie.

Nowe funkcje w OxygenOS 13

Nowy AI System Booster w OxygenOS ma zwiększyć współczynnik płynności o 30%, przyspieszyć instalację aplikacji o 20% i przyspieszyć uruchamianie programów o 10%.

OxygenOS 13 ma zapewnić ulepszenie cyfrowego życia w trzech kluczowych obszarach: personalizacji, rozrywce i łączności. Całkowicie nowy Smart Launcher dostarczy potężne i kreatywne nowe sposoby na interakcję z urządzeniem oraz ulepszony pasek boczny. Producent ulepszył również AOD (Always on display) – użytkownicy dostaną do dyspozycji AOD stworzony przy współpracy ze Spotify, pozwalający kontrolować muzykę bez konieczności włączania ekranu.

Producent współpracował również z Google, aby dostarczyć płynniejsze wrażenia audio. W OxygenOS 13 firma zapewni użytkownikom wsparcie dla funkcji Spatial Audio, tj. dźwięku przestrzennego 3D – zmienia ona jego źródło w zależności od tego, w którą stronę użytkownik przekręci głowę.

Ponadto OnePlus ogłosił, że ściśle współpracował z Google również, by zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa. Według deklaracji, OxygenOS 13 będzie jego najbardziej bezpiecznym systemem. Właściciele urządzeń marki dostaną też większą kontrolę nad powiadomieniami i dostęp do funkcji Private Safe, gdzie będą mogli gromadzić cenne dla nich pliki, aby inne programy (ani osoby postronne) nie miały do nich dostępu.

Kiedy aktualizacja do OxygenOS 13? Które smartfony go otrzymają?

Pierwszym smartfonem z OxygenOS 13 będzie OnePlus 10 Pro – aktualizacja dla niego pojawi się „jeszcze w tym roku”. Ponadto najnowsze wydanie interfejsu otrzymają:

Producent nie podał jednak harmonogramu aktualizacji do OxygenOS 13 dla ww. smartfonów, ale powinien to zrobić po wydaniu Androida 13 przez Google, co nastąpi w trzecim kwartale 2022 roku.