W nowym OnePlus Nord CE 2 5G mocno widać wpływy OPPO

W zeszłym roku OnePlus formalnie stał się podmarką OPPO. Aktualnie obie marki mają m.in. wspólne zasoby badawczo-rozwojowe i ich produkty łączy coraz więcej. Widać to również w nowym smartfonie OnePlus Nord CE 2 5G.

Co oferuje OnePlus Nord CE 2 5G?

To pierwszy taki smartfon OnePlusa, ale nie pierwszy na rynku. Nowy model w ofercie producenta ma bowiem coś wspólnego z OPPO Find X3, a także OPPO Find X5, który oficjalnie zadebiutuje już za kilka dni, w najbliższy czwartek, 24 lutego 2022 roku. W obu urządzeniach wyspa z aparatami nie jest „przyklejona” do panelu tylnego, tylko „wypływa” z niego. To rzadki i oryginalny design – szczegół, który przyciąga uwagę.

OnePlus Nord CE 2 5G (źródło: OnePlus)

OPPO Find X3 Pro (źródło: Oppo)

Specyfikacja OnePlus Nord CE 2 5G jest natomiast typowo średniopółkowa. Smartfon oferuje wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością 90 Hz, wspiera przestrzeń kolorów sRGB i DCI-P3 oraz obsługuje format HDR10+. Przód pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji.

We wnętrzu OnePlus Nord CE 2 5G znajduje się procesor MediaTek Dimensity 900 z modemem 5G oraz 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2 i – w zależności od konfiguracji – od 6 GB do 8 GB LPDDR4X RAM. Warto tu wspomnieć, że smartfon obsługuje karty microSD i producent przygotował na nią dedykowany slot, obok dwóch miejsc na karty SIM w formacie nano.

Na przodzie OnePlus Nord CE 2 5G znajduje się aparat o rozdzielczości 16 Mpix z sensorem Sony IMX471, przysłoną f/2.4 i elektroniczną stabilizacją obrazu, natomiast na tyle trio 64 Mpix (f/1.79) z EIS + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 119° + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. Ponadto smartfon oferuje m.in. Bluetooth 5.2, moduł NFC, ekranowy czytnik linii papilarnych, pojedynczy („super liniowy”) głośnik i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

OnePlus Nord CE 2 5G (źródło: OnePlus)

OnePlus Nord CE 2 5G po wyjęciu z pudełka będzie pracował na systemie Android 11 z interfejsem OxygenOS, a smartfon zasili dwukomorowy akumulator o pojemności 4500 mAh, który użytkownik naładuje z mocą nawet 65 W (zasilacz 65 W znajduje się w zestawie, tak samo jak dedykowane etui ochronne). Urządzenie ma wymiary 160,6×73,2×7,8 mm i waży 173 gramy.

OnePlus Nord CE 2 5G w pierwszej kolejności trafi do sprzedaży w Indiach, gdzie będzie sprzedawany w cenie od 23999 rupii (równowartość ~1280 złotych). Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności OnePlus Nord CE 2 5G w Polsce.