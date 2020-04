OnePlus 8 oficjalnie. Mimo słabszej specyfikacji wciąż jest smartfonem premium

Nie ulega wątpliwości, że to OnePlus 8 Pro jest aktualnie najlepszym smartfonem w ofercie marki, jednak nie jest jedyną nowością, jaką dziś zaprezentowano, bowiem wraz z nim zadebiutował też OnePlus 8.

OnePlus 8 – specyfikacja

Smartfon, podobnie jak model z dopiskiem „Pro”, również wyposażono w obustronnie zakrzywiony wyświetlacz Fluid AMOLED z okrągłym otworem w lewym górnym rogu, ale ma on już przekątną 6,55 cala, proporcje 20:9 i rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli, a do tego odświeża obraz z częstotliwością 90 Hz. Z ekranem zintegrowano też czytnik linii papilarnych.

Sercem OnePlus 8 jest ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 2,84 GHz z układem graficznym Adreno 650 i dedykowanym modemem 5G Snapdragon X55. Do kompletu są od 8 GB do 12 GB LPDDR4x RAM i od 128 GB do 256 GB pamięci flash typu UFS 3.0. Karty pamięci nie są obsługiwane.

OnePlus 8 oferuje również trzy aparaty na panelu tylnym. Pierwszy z sensorem Sony IMX586 o rozdzielczości 48 Mpix, EIS i OIS, drugi 16 Mpix (f/2.2) z obiektywem szerokokątnym o kącie widzenia 116° i trzeci 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. Na przodzie umieszczono zaś pojedynczy 16 Mpix (f/2.45) do selfie i rozmów wideo.

OnePlus 8 ma na pokładzie również głośniki stereo wspierane przez technologię Dolby Atmos, Dual SIM (2x nano SIM), moduł NFC, Bluetooth 5.1, WiFi 6, żyroskop i USB-C (USB 3.1 Gen 1). Smartfon zasila akumulator o pojemności 4300 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego Warp Charge 30T o mocy 30 W (do 60% w 30 minut). Nie ma natomiast obsługi ładowania bezprzewodowego i indukcyjnego zwrotnego.

OnePlus 8 ma wymiary 160,2×72,9×8 mm i waży 180 gramów.

OnePlus 8 – cena, dostępność

8 GB/128 GB – 699 dolarów/699 euro

12 GB/256 GB – 799 dolarów/799 euro

OnePlus 8 będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: Interstellar Glow, Onyx Black i Glacial Green. Pierwsza zmienia kolor w zależności od tego, pod jakim kątem pada na nią światło, więc nie przywiązujcie szczególnej uwagi do jej renderów – najlepiej wziąć ją do ręki i samemu zobaczyć, jak się mieni.

Przedsprzedaż w Europie rozpoczyna się już dziś, natomiast sprzedaż regularna ruszy 21 kwietnia 2020 roku.

Premiera OnePlus 8 Pro (specyfikacja, cena, dostępność)

Źródło: OnePlus, @oneplus, OnePlus

