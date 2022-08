InPost i CCC łączą siły. Oddaj stare ciuchy lub buty, dostaniesz rabat na nowe

Jeśli posiadasz zużyte obuwie lub odzież, to zamiast je wyrzucać, włóż je do paczkomatu InPost, a w zamian otrzymasz zniżkę -10% do wykorzystania w sieci sklepów CCC. Wszystko to w imię ekologii.

InPost wspiera coraz więcej proekologicznych inicjatyw

InPost startuje z kolejną akcją proekologiczną, mającą tym razem na celu dać ubraniom i butom nowe życie. Od teraz w ramach usługi EKOzwroty będziecie mogli oddać również tekstylia i obuwie. To kolejna po sprzętach elektrycznych i elektronicznych kategoria przedmiotów, które możecie bezpłatnie oddać do paczkomatu. Wystarczy, że wejdziecie na stronę https://szybkiezwroty.pl/pl/EKOzwroty, wypełnicie wymagany formularz i zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami nadacie paczkę w najbliższym automacie InPost.

Takie działanie jest pozytywne dla środowiska, gdyż oddane ubrania zostaną ponownie wykorzystane lub, jeśli nie pozwoli na to ich stan, przekazane do recyklingu w celu odzyskania z nich jak największej ilości surowców. Wszystko to dzięki współpracy z Fundacją Odzyskaj Środowisko, która zajmie się weryfikacją przekazanych przedmiotów i prawidłowym zagospodarowaniem ich w przyszłości.

Przekazane ubrania zostaną zdezynfekowane i, jeżeli zajdzie taka potrzeba, naprawione. Następnie fundacja przekaże je na cele charytatywne lub odda do ponownej sprzedaży. Z rzeczy zniszczonych, nienadających się do ponownego wprowadzenia na rynek, zostaną odzyskane półprodukty potrzebnych do wytworzenia tzw. zrównoważonych kolekcji ubrań.

Baner akcji EKOzwroty InPost (źródło: InPost)

Zniżki od CCC

Grupa CCC, jako wyłączny partner obuwniczy usługi EKOzwroty, zobowiązała się przyznawać rabaty klientom, którzy zdecydują się oddać nieużywane rzeczy w ramach akcji. Kod rabatowy zostanie przesłany SMS-em po nadaniu paczki w maszynie InPost – klient otrzyma 10% rabat na zakupy w sklepie internetowym CCC.

Niezwykle ważne jest dla nas pokazywanie klientom, że nawet zużyte buty, a także ubrania można zagospodarować w inny, lepszy sposób. EKOzwroty to szansa dla przemysłu odzieżowego na minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. My chcemy tę szansę wykorzystać. Nasza współpraca z InPost pozwala ograniczyć liczbę obuwia i ubrań trafiających na śmietniki, a do tego wprowadza do naszego codziennego życia bardzo potrzebne elementy ekonomii cyrkularnej, tak ważnej w dobie zmian klimatycznych. Agnieszka Kępińska-Sadowska, Dyrektor Zarządzająca Pionu Komunikacji Korporacyjnej i Zrównoważonego Rozwoju w Grupie CCC

Idea „zero waste” i „reuse”

To nie pierwsza taka akcja właściciela popularnych Paczkomatów. Pod koniec zeszłego roku InPost rozpoczął akcję Elektro Zwroty, w ramach której można oddać zużyty, lecz nadal sprawny sprzęt elektryczny i elektroniczny. Z kolei w tym roku powstała usługa EkoBox, mająca na celu stworzyć zamknięty obieg opakowań. Obie te akcje z ogłoszoną dziś możliwością zwrotu odzieży i obuwia łączy ten sam cel – zadbanie o środowisko i zminimalizowanie negatywnego wpływu różnych branż na nie.

Cel wydaje się wspaniałomyślny, ale do jego osiągnięcia potrzeba jeszcze odpowiedniego zainteresowania usługą ze strony klientów. Jeśli zatem macie jakieś zbędne ubrania, a może nawet sprzęt elektroniczny, to zapoznajcie się ze szczegółami akcji na stronie InPost i rozważcie wzięcie udziału w akcji EKOzwroty.