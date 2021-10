OnePlus 9RT oficjalnie. To flagowiec pełną gębą

Podczas gdy OnePlus 9R nieco odstawał od flagowych modeli OnePlus 9 i OnePlus 9 Pro, zaprezentowany dziś OnePlus 9RT może stanąć obok nich bez wstydu. Jego specyfikacja jest bowiem prawdziwie topowa.

Specyfikacja OnePlus 9RT

Smartfon wyposażono w płaski wyświetlacz Samsung E4 AMOLED o przekątnej 6,62 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9), który obsługuje HDR10+ i ma 10000 poziomów jasności. Co warto podkreślić, ekran potrafi odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz oraz próbkować dotyk z częstotliwością aż 600 Hz, zatem model ten będzie bardzo atrakcyjną propozycją dla mobilnych graczy.

Szczególnie że oferuje topowe podzespoły: procesor Qualcomm Snapdragon 888, obsługę sieci 5G i WiFi 6 oraz do 12 GB LPDDR5 RAM i do 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1. Ponadto OnePlus zastosował w tym modelu wielowarstwowy system rozpraszania ciepła o łącznej powierzchni 19067,44 mm2.

Na tyle OnePlus 9RT znajdują się trzy aparaty. Główny ma 50 Mpix (Sony IMX766), sześć soczewek, przysłonę f/1.8 oraz elektroniczną i optyczną stabilizację obrazu. Drugi, o rozdzielczości 16 Mpix, ma natomiast f/2.2 i obiektyw ultraszerokokątny o kącie widzenia 123°. Ostatni, 2 Mpix, służy z kolei do zdjęć makro. Moduł potrafi nagrywać wideo w 4K w 60 klatkach na sekundę.

Na froncie smartfona umieszczono zaś aparat o rozdzielczości 16 Mpix (Sony IMX471) z f/2.4 i elektroniczną stabilizacją obrazu. Na przodzie znajdziemy też czytnik linii papilarnych, który zintegrowano z powierzchnią wyświetlacza.

Specyfikacja OnePlus 9RT obejmuje również moduł NFC, głośniki stereo ze wsparciem Dolby Atmos, GPS L1+L5 i dwa sloty na karty nano SIM. Smartfon zasila dwukomorowy akumulator o łącznej pojemności 4500 mAh, który można ładować z mocą nawet 65 W przez USB-C (USB 2.0). Ładowanie do 100% ma trwać zaledwie 29 minut.

Co ciekawe, na stronie ze specyfikacją OnePlus 9RT można znaleźć informację, że smartfon ma wgranego Androida 11. Jednocześnie producent podaje jednak, że odda on do dyspozycji użytkownika system ColorOS 12, który bazuje już na Androidzie 12.

Cena OnePlus 9RT

W Chinach cena OnePlus 9RT zaczyna się od 3299 juanów (równowartość 2030 złotych) za wersję 8 GB/128 GB. Wariant 8 GB/256 GB kosztuje 3499 juanów (~2150 złotych). Z kolei konfiguracja 12 GB/256 GB została wyceniona na 3799 juanów (~2340 złotych).