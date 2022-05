Nowy OnePlus ma wszystko, czego oczekujesz. I już możesz go kupić

OnePlus wprowadził do Polski dwa nowe smartfony oraz słuchawki Nord Buds. Według zapewnień producenta, Nord 2T 5G ma wszystko, czego oczekujesz, a Nord CE 2 Lite 5G oferuje trochę więcej niż się spodziewasz.

OnePlus Nord 2T 5G ma wszystko, czego oczekujesz (specyfikacja, cena)

Smartfon ma wymiary 159,1×73,2×8,2 mm i waży 190 gramów. Na jego przodzie, pokrytym szkłem Corning Gorilla Glass 5. generacji, znajduje się wyświetlacz AMOLED z funkcją odświeżania z częstotliwością 90 Hz i ekranowym czytnikiem linii papilarnych oraz obsługą sRGB, DCI-P3 i HDR10+. Wyświetlacz ma przekątną 6,43 cala i rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli (409 ppi), a także otwór w lewym górnym rogu, w którym umieszczono aparat 32 Mpix z sensorem Sony IMX615, przysłoną f/2.4 i elektroniczną stabilizacją obrazu.

Na panelu tylnym smartfon znajdują się natomiast trzy aparaty:

50 Mpix z flagowej klasy matrycą Sony IMX766, sześcioma soczewkami, przysłoną f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu,

8 Mpix z f/2.2, obiektywem o kącie widzenia 120° i elektroniczną stabilizacją obrazu,

2 Mpix z f/2.2 (producent nazywa go „obiektywem stałoogniskowym”).

Aparat na panelu tylnym modelu OnePlus Nord 2T 5G oferuje m.in. funkcję nagrywania wideo w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę oraz rejestrowania filmów w bardzo zwolnionym tempie do 960 klatek na sekundę (w 720p).

We wnętrzu OnePlus Nord 2T 5G znajdują się natomiast procesor MediaTek Dimensity 1300 z modemem 5G, od 8 GB do 12 GB RAM LPDDR4x, od 128 GB do 256 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1, X-liniowy silnik wibracyjny i dwukomorowy akumulator o pojemności 4500 mAh, który można ładować z mocą 80 W (przez port USB-C; USB 2.0; zasilacz 80 W w zestawie). Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem OxygenOS 12.1.

Ponadto OnePlus Nord 2T 5G oferuje m.in. głośniki stereo, Bluetooth 5.2, dwa sloty na karty nano SIM, żyroskop i fizyczny suwak na bocznej krawędzi do przełączania trybów pracy. Smartfon nie ma natomiast modułu NFC (!) ani 3,5 mm złącza słuchawkowego.

OnePlus Nord 2T 5G jest już dostępny na oficjalnej stronie OnePlusa. Wersja 8 GB/128 GB kosztuje 430 euro (równowartość ~2000 złotych), a wariant 12 GB/256 GB – 537 euro (~2500 złotych). Na pierwszych klientów czeka gratis w postaci słuchawek bezprzewodowych OnePlus Buds Z2 w wybranym kolorze (białym lub czarnym).

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G oferuje trochę więcej niż się spodziewasz (specyfikacja, cena)

Ten smartfon ma ekran LCD, ale za to z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością nawet 120 Hz. Wyświetlacz ma przekątną 6,59 cala i rozdzielczość Full HD+ 2412×1080 pikseli (401 ppi) oraz obsługuje sRGB i DCI-P3. Na przodzie OnePlus Nord CE 2 Lite 5G znajduje się też 16 Mpix (Sony IMX471; f/2.0) aparat do selfie i rozmów wideo. Na tyle są natomiast trzy: 64 Mpix (f/1.7) z sześcioma soczewkami i elektroniczną stabilizacją obrazu, 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi i 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro.

Smartfon ma też procesor Qualcomm Snapdragon 695 z modemem 5G oraz 6 GB RAM LPDDR4x i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB. Całość pracuje na systemie Android 12 z nakładką OxygenOS, a jej zasilaniem zajmuje się akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy 33 W (przez USB-C; USB 2.0; ładowarka 33 W w zestawie).

Ponadto OnePlus Nord CE 2 Lite 5G oferuje m.in. Bluetooth 5.2, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, żyroskop, hybrydowy dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD) i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon ma wymiary 164,34×75,6×8,5 mm i waży 195 gramów. On również jest już dostępny na stronie marki OnePlus – za 322 euro (~1500 złotych).

Nord Buds (źródło: OnePlus)

Jak zostało wspomniane na wstępie, do oferty producenta dołączyły też słuchawki OnePlus Nord Buds z przetwornikami tytanowymi o średnicy 12,4 mm, obsługą Dolby Atmos oraz czterema mikrofonami z eliminacją hałasów AI (do rozmów). Według deklaracji producenta, na jednym ładowaniu pozwolą słuchać muzyki przez nawet 7 godzin, natomiast łącznie z etui do 30 godzin. Ponadto 10-minutowe ładowanie ma wystarczy na 5 dalszych godzin słuchania. Słuchawki są odporne na kurz i wodę, zgodnie z kryteriami standardu IP55.

Słuchawki są dostępne na oficjalnej stronie OnePlusa za 49 euro (~230 złotych). Producent przygotował jednak specjalną ofertę, dzięki której przy zakupie dowolnego smartfona klient otrzyma do 10% rabatu na nowe słuchawki Nord Buds.