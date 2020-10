OnePlus 8T oficjalnie. W czym jest lepszy od OnePlus 8 i ile kosztuje?

OnePlus już od kilku lat w drugiej połowie każdego roku wprowadza na rynek nowy smartfon z literką „T” w nazwie. Producent nie zmienia swojej strategii i dziś oficjalnie zaprezentował model OnePlus 8T. W czym jest lepszy od OnePlus 8 i ile kosztuje?

Specyfikacja OnePlus 8T

Pierwszą rzeczą, którą widać już na pierwszy rzut oka, jest płaski wyświetlacz AMOLED. I chociaż wygląda on mniej zjawiskowo niż obustronnie zakrzywiony, to wiele osób, potencjalnie zainteresowanych kupnem tego modelu, może być zadowolonych z takiej zmiany.

Tym bardziej, że wyświetlacz w OnePlus 8T potrafi odświeżać obraz z częstotliwością nawet 120 Hz, podobnie jak OnePlus 8 Pro, który nie doczekał się wersji z literką „T” (bo producent uznał, że nie ma co poprawić w jego przypadku). Ekran ma przekątną 6,55 cala i rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9), a do tego zintegrowano z nim czytnik linii papilarnych.

Ponadto wyświetlacz charakteryzuje się także jasnością maksymalną na poziomie 1100 nitów i obsługuje technologię HDR10+. Co ciekawe, ma też aż 8192 poziomów automatycznej jasności.

źródło: OnePlus

A skoro cały czas jesteśmy przy wyświetlaczu, to warto jeszcze wspomnieć, że w jego lewym górnym rogu znajduje się okrągły otwór, w którym umieszczono aparat o rozdzielczości 16 Mpix do selfie i rozmów wideo. Przód smartfona pokrywa tafla szkła 2.5D Corning Gorilla Glass.

Sercem OnePlus 8T jest procesor Qualcomm Snapdragon 865. Do tego smartfon oferuje od 8 GB do 12 GB LPDDR4x RAM i od 128 GB do 256 GB pamięci flash typu UFS 3.1. Oczywiście, co nie powinno być dla nikogo niespodzianką, urządzenie nie obsługuje kart microSD. OnePlus oddaje do dyspozycji też narzędzie dla graczy o nazwie Game Space oraz tryb Fnatic Mode – dzięki temu granie na smartfonie ma być jeszcze przyjemniejsze.

OnePlus 8T (źródło: OnePlus)

Zaprezentowany dziś model ma na pokładzie (a dokładniej na panelu tylnym) również poczwórny aparat, w skład którego wchodzą aparaty o rozdzielczościach 48 Mpix (sensor Sony IMX586) z OIS, 16 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 123°, 5 Mpix do zdjęć makro i 2 Mpix (mono).



źródło: OnePlus

Ponadto specyfikacja OnePlus 8T obejmuje moduł NFC, głośniki stereo z technologią Dolby Atmos i Dual SIM (2x nano SIM). Smartfon po wyjęciu z pudełka będzie pracować pod kontrolą Androida 11 z interfejsem OxygenOS 11, a jego zasilaniem zajmie się akumulator o pojemności 4500 mAh z obsługą superszybkiego ładowania przewodowego (przez port USB-C) o mocy 65 W.

OnePlus 8T z OxygenOS 11 (źródło: OnePlus)

Smartfon ma wymiary 160,7×74,1×8,4 mm i waży 188 gramów.

Specyfikacja OnePlus 8T – jakie różnice względem OnePlus 8?

Najważniejszą różnicą niewątpliwie jest zastosowanie płaskiego ekranu z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz (vs obustronnie zakrzywiony 90 Hz). Producent zdecydował się też umieścić na pokładzie nowego smartfona wydajniejszą pamięć flash (UFS 3.1 vs UFS 3.0).

Nowy smartfon jest też nieco większy (vs 160,2×72,9×8 mm) i cięższy (vs 180 gramów), a do tego oferuje bardziej rozbudowany aparat główny na panelu tylnym (rozdzielczość obiektywu do zdjęć makro zwiększono do 5 Mpix i dodano sensor mono).

Ponadto specyfikacja OnePlus 8T uwzględnia obsługę znacznie szybszego ładowania przewodowego (vs 30 W) oraz najnowszy system na start (choć OnePlus 8 niedawno dostał aktualizację).

Cena OnePlus 8T

8 GB/128 GB – 599 euro (w Polsce 628 euro)

12 GB/256 GB – 699 euro (w Polsce 740 euro)

Dla porównania, OnePlus 8 8 GB/128 GB w oficjalnym sklepie internetowym producenta kosztuje aktualnie 669 euro, natomiast konfiguracja 12 GB/256 GB – 719 euro.

Jeśli zaś chodzi o ceny w oficjalnej polskiej dystrybucji, to są one następujące:

8 GB/128 GB – 2799 złotych

12 GB/256 GB – 3299 złotych

Dla porównania, OnePlus 8 kosztował na start 3299 złotych (8 GB/128 GB) i 3749 złotych (12 GB/256 GB).

Smartfon będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: zielonej Aquamarine Blue i srebrnej Lunar Silver. Przedsprzedaż rusza już dzisiaj.