TikTok rozjechał Instagrama, a teraz ma na celowniku Spotify

Wygląda na to, że TikTok może szykować się do wejścia na dwa nowe rynki: gier mobilnych i serwisów streamujących muzykę. Dowodzić temu mogą wprowadzenie do aplikacji kilku mini-gierek, a także zarejestrowanie przez ByteDance, właściciela marki, znaku towarowego o nazwie „TikTok Music”.

Będę grał w grę. Na TikToku

Jak donosi TechCrunch, do aplikacji TikTok zostały dodane mini-gry, które znaleźć można w opcji „Dodaj łącze”. Po przejściu do menu „MiniGame” ukaże nam się lista wszystkich dostępnych mini-gier. Jest ona często aktualizowana, gdyż aktualnie znajdziemy tam 11 pozycji, a jeszcze kilka dni temu było ich 7. Po dodaniu wybranej gry do naszego filmu i opublikowaniu go, oglądający mogą po prostu tapnąć widniejący tuż pod nim przycisk uruchamiający grę.

Oferowane mini-gierki są bardzo proste w budowie. Na przykład w „Peek a Who” musimy wpuszczać do pomieszczenia jedynie osoby spełniające podany wcześniej wymóg, zaś w „Basketball FRVR” rzucamy piłką do kosza za pomocą ruchu palca.

(źródło: zrzut ekranu w aplikacji TikTok)

Całość zaimplementowana jest co najmniej dziwnie, bo nie możemy uruchomić gier z poziomu żadnego zewnętrznego panelu, a zamiast tego musimy poczekać aż ktoś opublikuje film z odnośnikiem do danej gry (lub zrobić to samodzielnie). Najnowsza aktualizacja wnosząca te funkcje pokrywa się z doniesieniami z maja, jakoby to TikTok miał wkroczyć na rynek mobilnego gamingu.

Dodanie gier do aplikacji nie było oficjalnie ogłoszone, jednak rzecznik TikToka przekazał TestCrunch informacje, że firma zawsze chętnie wzbogaca swoją platformę i testuje nowe funkcje. Obecnym celem tej inicjatywy jest sprawdzenie, jak społeczność aplikacji zareaguje na dodane gry i czy będzie tworzyć na ich temat interesujące treści. Kto wie, może niebawem światło dzienne ujrzy osobna aplikacja TikToka, w której umieszczonych zostanie wiele gier mobilnych od różnych studiów?

A co powiecie na TikTok Music?

Nie da się zaprzeczyć, że TikTok ma ogromny wpływ na rynek muzyczny. Dzięki filmom publikowanym na tej platformie wiele utworów zyskuje popularność lub przeżywa drugą młodość i osiąga wysokie notowania na listach przebojów. Teraz właściciel TikToka, ByteDance, postanowił złożyć aplikację o rejestrację „TikTok Music” w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych – wynika z informacji przekazanych przez Business Insider. To sygnał, że firma może szykować się do uruchomienia swojego własnego serwisu streamingowego, który byłby bezpośrednią konkurencją dla takich gigantów jak Spotify czy Apple Music.

Warto jednak dodać, że to nie pierwszy raz, gdy ByteDance próbuje swoich sił ze streamowaniem muzyki. W marcu 2020 roku firma uruchomiła bowiem aplikację Resso w Indiach, Brazylii i Indonezji. Nie wiadomo zatem czy TikTok Music miałby być alternatywą dla istniejącej już aplikacji, czy może jej bezpośrednim rozszerzeniem. Niektóre funkcje obu tych serwisów pokrywają się, gdyż jak wynika z treści dokumentacji z wnioskiem o rejestrację znaku towarowego, TikTok Music miałby być aplikacją mobilną służącą do kupowania, odtwarzania, udostępniania i pobierania muzyki.