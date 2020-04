Premiera OnePlus 8 Pro. Jest coraz lepiej, ale też coraz drożej

W zeszłym roku zaszła ogromna zmiana w schemacie wydawniczym OnePlusa. Producent zaczął wprowadzać na rynek dwie wersje jednego modelu – podstawową i z dopiskiem „Pro”. OnePlus 8 Pro jest już trzecim smartfonem, który ma być najlepszą propozycją w ofercie (nie licząc edycji specjalnych, dostępnych na wybranych rynkach). Specyfikacja jest jeszcze lepsza niż w OnePlus 7T Pro, ale i cena zauważalnie się zwiększyła.

OnePlus 8 Pro – Wyświetlacz

Model ten, podobnie jak wszystkie poprzednie z dopiskiem „Pro”, wyposażono w obustronnie zakrzywiony ekran Fluid AMOLED o przekątnej 6,78 cala. W OnePlus 8 Pro nie jest on jednak jednolitą, nieskalaną niczym taflą – w lewym górnym rogu znajduje się okrągły otwór o średnicy 3,8 mm, w którym umieszczono aparat o rozdzielczości 16 Mpix z przysłoną f/2.0, Fixed Focus i EIS (elektroniczną stabilizacją obrazu) do selfie oraz rozmów wideo.

Ekran w OnePlus 8 Pro ma też proporcje 19,8:9, rozdzielczość WQHD+ 3168×1440 pikseli, jasność do nawet 1300 nitów oraz panel dotykowy, który śledzi ruch palca użytkownika z częstotliwością 240 Hz. Wyświetlany obraz odświeżany jest z kolei z częstotliwością 120 Hz. Pracę wyświetlacza wspiera dodatkowo technologia MEMC (można ją wyłączyć). Nie zabrakło także obsługi treści w standardzie HDR10+.

Z ekranem naturalnie zintegrowano również czytnik linii papilarnych. Do tego wyświetlacz może pochwalić się 4096 poziomami automatycznej jasności.

OnePlus 8 Pro – Wydajność

Sercem smartfona jest, jak przystało na high-end z pierwszej połowy 2020 roku, ośmiordzeniowy (8x Kryo 585; 7 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 865 2,84 GHz z układem graficznym Adreno 650 i dedykowanym modemem 5G Snapdragon X55. Model ten zapewni więc obsługę sieci piątej generacji (w trybach SA i NSA).

W OnePlus 8 Pro zastosowano również ultra szybkie kości RAM typu LPDDR5 (do 12 GB) oraz pamięci flash typu UFS 3.0 (choć na rynku dostępne są już jeszcze lepsze UFS 3.1). Nie powinno być dla nikogo niespodzianką, że smartfon nie oferuje obsługi kart pamięci w żadnym standardzie.

OnePlus 8 Pro – Aparat

Na panelu tylnym smartfona umieszczono w sumie cztery aparaty. Pierwszy, główny uzbrojono w sensor Sony IMX689 (1/1.4″) o rozdzielczości 48 Mpix oraz przysłonę f/1.78, OIS i EIS. Drugi także ma rozdzielczość 48 Mpix (f/2.2), ale bazuje już na matrycy Sony IMX586 i do tego dysponuje obiektywem szerokokątnym o kącie widzenia 120°. Jest on też wykorzystywany do zdjęć makro.

Trzeci aparat ma rozdzielczość 8 Mpix, przysłonę f/2.44 i służy jako tzw. teleobiektyw. Jest on w stanie zapewnić 3x zoom hybrydowy i nawet 30x zoom cyfrowy. Naturalnie wspiera go OIS. Ostatnie z „oczek” to 5 Mpix (f/2.4) filtr koloru, który ma pomóc uzyskać lepsze efekty.

The #OnePlus8Pro has a 48 MP main camera with a custom-made Sony sensor. A 48 MP ultra-wide lens with a full 120-degree field of view. A telephoto lens with 3X lossless and 30X digital zoom. And a unique colour filter camera.

Aparat główny zaoferuje podczas nagrywania wideo funkcję audio zoom, zabrakło natomiast opcji rejestrowania filmów w rozdzielczości 8K.

OnePlus 8 Pro – Bateria

Smartfon wyposażono w akumulator o pojemności 4510 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego Warp Charge 30T przez port USB-C (do 60% w 30 minut) i bezprzewodowego Warp Charge 30 (30 W). OnePlus przygotował też dedykowaną, 30 W ładowarkę indukcyjną. Oprócz tego, zapewniono obsługę zwrotnego ładowania bezprzewodowego.

Na koniec warto jeszcze odnotować, że OnePlus 8 oferuje także Bluetooth 5.1, WiFi 6, moduł NFC, żyroskop, głośniki stereo wspierane przez technologię Dolby Atmos, USB-C (USB 3.1 Gen 1) oraz Dual SIM (2x nano SIM). Obudowa smartfona jest pyło- i wodoszczelna (IP68). Smartfon ma wymiary 165,3×74,3×8,5 mm i waży 199 gramów.

OnePlus 8 Pro pracuje pod kontrolą systemu OxygenOS bazującego na Androidzie 10. Ciekawostką jest, że zapewnia on też możliwość korzystania z asystentki Amazon Alexa, nie tylko Asystenta Google.

OnePlus 8 Pro – cena, dostępność

8 GB/128 GB – 899 dolarów/899 euro

12 GB/256 GB – 999 dolarów/999 euro

OnePlus 8 Pro będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: Onyx Blue, Glacial Green i Ultramarine Blue. Przedsprzedaż w Europie rozpoczyna się już dziś, natomiast sprzedaż regularna ruszy 21 kwietnia 2020 roku.

Osoby, które kupią smartfon z serii OnePlus 8, dostaną za darmo 100 GB w usłudze Google One na trzy miesiące.

Premiera OnePlus 8 (specyfikacja, cena, dostępność)

