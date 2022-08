OPPO Watch 3 z procesorem Snapdragon i NFC. Co jeszcze wiemy o nowym smartwatchu OPPO?

Kolejna, trzecia już generacja smartwatcha od OPPO budzi spore emocje. Prawdopodobnie za sprawą przedpremierowych doniesień na temat specyfikacji urządzenia, które wskazują na to, że OPPO Watch 3 będzie mógł stanąć w konkury z największymi zawodnikami na rynku wearables. I to już wkrótce, bowiem oficjalny debiut (podobno) już za kilka dni!

Co wiemy o OPPO Watch 3 przed premierą?

Według Digital Chat Station producent zaoferuje 3 warianty OPPO Watch 3, wśród których prawdopodobnie znajdziemy modele podstawowe oraz opcję premium z dopiskiem „Pro” w nazwie. Wskazują na to certyfikaty, w których przy nowym smartwatchu od OPPO figurują modele: OWW211, OWW212 i OWW213.

OPPO Watch 2 42 mm (źródło: OPPO)

Smartwatch od OPPO ma zostać wyposażony w wyświetlacz LTPO AMOLED o przekątnej 1,91 cala. Ekrany wyprodukowane w technologii LTPO (Low Temperature Polycrystalline Oxide) możemy znaleźć m.in. w Apple Watchach oraz innych urządzeniach od Apple. OPPO Watch 3, podobnie jak jego poprzednicy, będzie miał kwadratową tarczę zegara.

Według doniesień, w odróżnieniu od poprzedników, czyli OPPO Watch i OPPO Watch 2, najnowszy smartwatch od OPPO nie będzie już sterowany za pomocą dwóch przycisków umieszczonych na boku urządzenia – na jego boku znajdzie się obrotowa korona, którą znamy z klasycznych, analogowych zegarków, a także wspomnianego Apple Watcha.

Jakie informacje potwierdził producent?

Do tej pory OPPO potwierdziło informację dotyczącą procesora, na którym opierać się będzie najnowszy smartwatch marki. Sercem OPPO Watch 3 zostanie Qualcomm Snapdragon W5, który wesprze układ Apollo 4 Plus.

OPPO Watch 3 ma też obsługiwać technologię NFC, więc będzie można go również wykorzystać do płatności mobilnych. Oprócz tego zostanie wyposażony jeszcze w moduły EKG i eSIM. Zegarek ma być także wodoodporny do 5 ATM. Ponadto jeszcze przed premierą dowiedzieliśmy się, że w trybie smart zapewni aż do 5 dni działania, a oszczędnym nawet 15 dni.

Digital Chat Station przewiduje, że seria smartwatchy OPPO Watch 3 zadebiutuje w Chinach już 10 sierpnia 2022 roku. Nowe smart-zegarki mają być dostępne w kilku wersjach kolorystycznych, m.in. w kolorach czarnym, srebrnym i złotym.