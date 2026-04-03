Jaki jest najwydajniejszy smartfon na świecie? Nowy ranking daje odpowiedź

Jak co miesiąc, AnTuTu opublikowało ranking najwydajniejszych urządzeń mobilnych na świecie. Dzięki temu wiemy na przykład, jaki smartfon dysponuje obecnie największą mocą. Znamy też zwycięzcę pojedynku Qualcomm vs MediaTek, choć to zależy, jak się spojrzy…

Najwydajniejsze smartfony świata. Mocne przetasowanie w rankingu AnTuTu (w marcu 2026 roku)

W lutowym rankingu AnTuTu po kilku miesiącach dominacji smartfon Redmagic 11 Pro+ stracił tytuł najwydajniejszego smartfona na rynku na rzecz modelu Iqoo 15 Ultra, którego specyfikację onegdaj przybliżał Grzesiek. W marcu dawny król upadł jeszcze bardziej – aż na piątą pozycję. Kto jest wyżej?

Pierwsze miejsce należy do wspomnianego już Iqoo 15 Ultra, a tuż za nim uplasował się debiutujący w zestawieniu OnePlus 15T, który zamyka mocarne podzespoły w kompaktowej konstrukcji. Oba modele bazują na chipsecie Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 – zresztą tak samo jak wszystkie inne w TOP 10, z jednym małym wyjątkiem, którym jest zajmujący najniższy stopień podium Vivo X300 Pro oceniony przez Kasię na 9/10, a napędzany przez procesor MediaTek Dimensity 9500.

Tuż za podium uplasował się Realme GT 8 Pro, piąty jest (wspominany) Redmagic 11 Pro+, a drugą piątkę tworzą, kolejno, podstawowy model Iqoo 15, Honor Magic 8 Pro, Honor Magic 8 i Honor Win oraz OnePlus 15.

Ranking topowych smartfonów w marcu 2026 (źródło: AnTuTu)

Średnia półka zdominowana przez MediaTek

Podczas gdy wśród flagowców Qualcomm wygrał wynikiem 9:1 z MediaTekiem, to na średniej półce ten drugi może poszczycić się absolutną dominacją, zwyciężając 10:0. Dosłownie: nie ma w TOP 10 ani jednego modelu ze Snapdragonem na pokładzie.

Na dwóch pierwszych miejscach znalazły się smartfony Iqoo Z11 i Honor Power 2 – oba wykorzystują Dimensity 8500. Kolejne dwie pozycje padły łupem Oppo Reno 15 Pro i Oppo Reno 15 – z procesorem Dimensity 8400. Piąta lokata należy do Redmi Turbo 5 (Dimensity 8500), szósta – do Oppo Reno 14 Pro (Dimensity 8450), a kolejne trzy – do Iqoo Z10 Turbo, Redmi Turbo 4 i Vivo Y300 GT (trzy razy Dimensity 8400). Dziesiątkę domyka Oppo Reno 14 z chipsetem Dimensity 8350.

Ranking smartfonów ze średniej półki w marcu 2026 (źródło: AnTuTu)

Ranking najwydajniejszych tabletów według AnTuTu (stan na marzec 2026 roku)

Jeśli zaś chodzi o ranking tabletów, to liderem zestawienia jest Lenovo Legion Y700 5. generacji wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, podobnie jak plasujący się tuż za nim Honor Magic Pad 3 Pro 13.3.

Miejsca od 3. do 7. zajmują tablety z ex-topowym chipsetem Snapdragon 8 Elite – kolejno: Oppo Pad 4 Pro, OnePlus Pad 2 Pro, Redmagic Gaming Tablet 3 Pro, Xiaomi Pad 8 Pro oraz Lenovo Legion Y700 4. generacji. TOP 10 uzupełniają Iqoo Pad 5 Pro i Redmi K Pad z procesorami Dimensity 9400+, przedzielane przez Vivo Pad 5 Pro z Dimensity 9400 bez plusa.