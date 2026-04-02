Ekskluzywny głośnik już dostępny w Polsce. Sprawdzi się w domu i w plenerze

Renomowany producent urządzeń audio wprowadził na polski rynek nowy głośnik Bluetooth. Sprzęt sprawdzi się zarówno w warunkach domowych, jak i w ogrodzie czy plenerze.

Nowy głośnik marki Harman Kardon już dostępny w Polsce – co oferuje?

Głośnik Bluetooth Harman Kardon Luna, który zadebiutował w październiku 2023 roku, doczekał się właśnie swojej drugiej generacji. Model Luna 2 wyróżnia się kompaktową i nowoczesną konstrukcją wykonaną z aluminium i tworzyw sztucznych. Producent deklaruje, że materiały te częściowo pochodzą z recyklingu. Sam sprzęt waży około 0,74 kg i ma wymiary 216 x 84 x 81 mm, dzięki czemu będzie łatwy w przenoszeniu czy zabraniu go w podróż.

Harman Kardon Luna 2 został wyposażony w przetwornik niskotonowy 62 x 82 mm oraz wysokotonowy 20 mm. Nowy głośnik korzysta z technologii AI Sound Boost odpowiedzialnej za analizę sygnału audio w czasie rzeczywistym oraz zoptymalizowanie parametrów. Jak deklaruje producent, rozwiązanie to ma pozwolić na emisję zrównoważonego brzmienia, głębszego basu oraz wyższej dynamiki z jednoczesnym zredukowaniem zniekształceń.

Harman Kardon Luna 2 (źródło: Harman)

Harman Kardon Luna 2 – łączność, wodoodporność i czas pracy

Luna 2 może połączyć się w jednym czasie z dwoma urządzeniami mobilnymi za pośrednictwem Bluetooth 5.4, co ułatwi sterowanie muzyką przez różne osoby. Ponadto do dyspozycji użytkowników jest technologia Auracast, pozwalająca na bezprzewodowe połączenie i zsynchronizowanie wielu kompatybilnych głośników marki Harman Kardon. Szybkie parowanie dwóch głośników w trybie stereo wspierane jest funkcją AirTouch. Jak opisuje firma, wystarczy zbliżyć urządzenia, aby szybko i automatycznie przypisać głośniki do lewego i prawego kanału. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez producenta, model ten może odtwarzać muzykę ciągiem przez 12 godzin. Pozwala na to akumulator litowo-polimerowy o pojemności 3300 mAh.

Warto też wspomnieć, że Luna 2 spełnia normę IP67, dzięki czemu sprzęt jest odporny na wodę i kurz. Ciekawym dodatkiem jest również wbudowane oświetlenie ambientowe z sześcioma motywami świetlnymi, którymi można sterować z poziomu aplikacji mobilnej. Dodatkowo – po połączeniu z aplikacją – można także regulować ustawienia dźwięku (EQ) i zarządzać aktualizacjami oprogramowania.

Głośnik Harman Kardon Luna 2 zadebiutował już na polskim rynku. Jego sugerowana cena została ustalona na 759 złotych.