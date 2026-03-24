OnePlus 15T (źródło: OnePlus)
Grzegorz Dąbek
Nowy smartfon OnePlus 15T jest wybitny

Dziś zadebiutował smartfon OnePlus 15T, którego specyfikacja jest rewelacyjna. To urządzenie, które spełni oczekiwania każdego, kto szuka kompaktowego telefonu z potężnym zapleczem sprzętowym.

Smartfon OnePlus 15T to kompaktowy telefon z wyśrubowaną specyfikacją techniczną

Smartfon OnePlus 15T ma – jak na dzisiejsze realia – kompaktowe wymiary 150,56×71,82×8,35 mm. Przy tym jednak sporo waży, bo 194 gramy, jednak można mu to wybaczyć, gdy spojrzy się na jego specyfikację. Ta jest bowiem wybitna i można przyczepić się jedynie do tego, że na pokładzie nie ma aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym.

OnePlus 15T (źródło: Oppo)

Na tyle producent umieścił bowiem 50 Mpix aparat główny z przysłoną f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu oraz 50 Mpix teleobiektyw z f/2.8, OIS i 3,5x zoomem optycznym. Na przód natomiast powędrował 16 Mpix aparat z f/2.4. Z tej strony wrażenie jednak robi nie on, tylko wyświetlacz, który otacza ramka o szerokości (podobno) zaledwie 1,1 mm. Dzięki temu (deklarowany przed producenta) współczynnik screen-to-body wynosi 95,4%.

Ekran ma przekątną 6,32 cala i rozdzielczość 2640×1216 pikseli (460 ppi) oraz osiąga jasność do 1800 nitów (minimalna to zaś tylko 1 nit) i potrafi odświeżać obraz z częstotliwością 60, 90, 120, 144 lub 165 Hz. Panel obsługuje też ściemnianie PWM 3840 Hz, Dolby Vision i HDR Vivid.

OnePlus 15T (źródło: Oppo)

Mocną stroną tego modelu jest również wydajność, za którą odpowiadają procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 4,608 GHz (3 nm) i od 12 do 16 GB RAM LPDDR5X Ultra Pro wraz z systemem chłodzenia z komorą parową. Do dyspozycji użytkownika będzie też od 256 GB do nawet 1 TB pamięci wbudowanej typu UFS 4.1.

Smartfon OnePlus 15T będzie natomiast czerpał prąd z akumulatora o pojemności 7500 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 100 W i indukcyjnie z mocą 50 W. Ponadto obsługiwane jest przewodowe ładowanie zwrotne o mocy 10 W.

Specyfikacja OnePlus 15T obejmuje również Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, dual SIM, głośniki stereo, ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych pod ekranem, pilot na podczerwień, liniowy silnik wibracyjny osi X, port USB-C (USB 2.0) i system Android 16 z nakładką ColorOS 16.

Cała konstrukcja cechuje się też odpornością na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klas IP66, IP68, IP69 i IP69K.

Jaka jest cena OnePlus 15T?

Smartfon OnePlus 15T zadebiutował dziś w Chinach, gdzie będzie sprzedawany w pięciu konfiguracjach:

  • 12/256 GB za 4299 juanów (równowartość około 2310 złotych),
  • 12/512 GB za 4899 juanów (~2630 złotych),
  • 16/256 GB za 4599 juanów (~2470 złotych),
  • 16/512 GB za 5199 juanów (~2790 złotych),
  • 16 GB/1 TB za 5699 juanów (~3060 złotych).

Na tę chwilę nie wiadomo, czy smartfon OnePlus 15T będzie dostępny poza Chinami, szczególnie że pojawiły się informacje, iż OnePlus podobno zamierza znacząco zredukować swoją działalność na świecie.

Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

