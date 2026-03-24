Nowy smartfon OnePlus 15T jest wybitny

Dziś zadebiutował smartfon OnePlus 15T, którego specyfikacja jest rewelacyjna. To urządzenie, które spełni oczekiwania każdego, kto szuka kompaktowego telefonu z potężnym zapleczem sprzętowym.

Smartfon OnePlus 15T to kompaktowy telefon z wyśrubowaną specyfikacją techniczną

Smartfon OnePlus 15T ma – jak na dzisiejsze realia – kompaktowe wymiary 150,56×71,82×8,35 mm. Przy tym jednak sporo waży, bo 194 gramy, jednak można mu to wybaczyć, gdy spojrzy się na jego specyfikację. Ta jest bowiem wybitna i można przyczepić się jedynie do tego, że na pokładzie nie ma aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym.

OnePlus 15T (źródło: Oppo)

Na tyle producent umieścił bowiem 50 Mpix aparat główny z przysłoną f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu oraz 50 Mpix teleobiektyw z f/2.8, OIS i 3,5x zoomem optycznym. Na przód natomiast powędrował 16 Mpix aparat z f/2.4. Z tej strony wrażenie jednak robi nie on, tylko wyświetlacz, który otacza ramka o szerokości (podobno) zaledwie 1,1 mm. Dzięki temu (deklarowany przed producenta) współczynnik screen-to-body wynosi 95,4%.

Ekran ma przekątną 6,32 cala i rozdzielczość 2640×1216 pikseli (460 ppi) oraz osiąga jasność do 1800 nitów (minimalna to zaś tylko 1 nit) i potrafi odświeżać obraz z częstotliwością 60, 90, 120, 144 lub 165 Hz. Panel obsługuje też ściemnianie PWM 3840 Hz, Dolby Vision i HDR Vivid.

Mocną stroną tego modelu jest również wydajność, za którą odpowiadają procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 4,608 GHz (3 nm) i od 12 do 16 GB RAM LPDDR5X Ultra Pro wraz z systemem chłodzenia z komorą parową. Do dyspozycji użytkownika będzie też od 256 GB do nawet 1 TB pamięci wbudowanej typu UFS 4.1.

Smartfon OnePlus 15T będzie natomiast czerpał prąd z akumulatora o pojemności 7500 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 100 W i indukcyjnie z mocą 50 W. Ponadto obsługiwane jest przewodowe ładowanie zwrotne o mocy 10 W.

Specyfikacja OnePlus 15T obejmuje również Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, dual SIM, głośniki stereo, ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych pod ekranem, pilot na podczerwień, liniowy silnik wibracyjny osi X, port USB-C (USB 2.0) i system Android 16 z nakładką ColorOS 16.

Cała konstrukcja cechuje się też odpornością na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klas IP66, IP68, IP69 i IP69K.

Jaka jest cena OnePlus 15T?

Smartfon OnePlus 15T zadebiutował dziś w Chinach, gdzie będzie sprzedawany w pięciu konfiguracjach:

12/256 GB za 4299 juanów (równowartość około 2310 złotych),

12/512 GB za 4899 juanów (~2630 złotych),

16/256 GB za 4599 juanów (~2470 złotych),

16/512 GB za 5199 juanów (~2790 złotych),

16 GB/1 TB za 5699 juanów (~3060 złotych).

Na tę chwilę nie wiadomo, czy smartfon OnePlus 15T będzie dostępny poza Chinami, szczególnie że pojawiły się informacje, iż OnePlus podobno zamierza znacząco zredukować swoją działalność na świecie.