Nowe Samsungi już do kupienia w Polsce. I to taniej

W momencie premiery producent z Korei Południowej poinformował, że smartfon Samsung Galaxy A57 i Samsung Galaxy A37 będzie dostępny w sprzedaży w Polsce dopiero od 10 kwietnia 2026 roku. Już teraz można jednak kupić jeden i drugi, i to w niższych cenach.
Smartfon Samsung Galaxy A57 i Samsung Galaxy A37 już do kupienia w Polsce
Samsung Galaxy A57 i Samsung Galaxy A37 zostały zaprezentowane 25 marca 2026 roku. Wówczas południowokoreański producent przekazał, że oficjalną polską premierę zaplanowano na 10 kwietnia 2026 roku. Oba modele jednak już teraz są dostępne w sklepach, i to – w wybranych przypadkach – w niższych cenach:
- Samsung Galaxy A57
- 8/128 GB – 2309 złotych (cena sugerowana – bez zmian)
- 8/256 GB – 2439 złotych (zamiast 2569 złotych; taniej o 130 złotych)
Samsung Galaxy A57 8/256 GB
- Samsung Galaxy A37
- 6/128 GB – 1869 złotych (cena sugerowana – bez zmian)
- 8/256 GB – 2069 złotych (zamiast 2269 złotych; taniej o 200 złotych)
Samsung Galaxy A37 8/256 GB
Jaką specyfikację oferują Samsung Galaxy A57 i Samsung Galaxy A37?
Oba modele są bardzo podobne do siebie, a główna różnica to procesor, bowiem smartfon Samsung Galaxy A57 otrzymał SoC Exynos 1680 (4 nm), a Samsung Galaxy A37 układ Exynos 1480. Ten pierwszy ma też aparat ultraszerokokątny o nieco wyższej rozdzielczości (12 Mpix vs 8 Mpix) i jest minimalnie mniejszy oraz znacznie lżejszy (i ma metalową ramę, a nie plastikową).
|Samsung Galaxy A37 5G
|Samsung Galaxy A36 5G
|Samsung Galaxy A57 5G
|Samsung Galaxy A56 5G
|Wyświetlacz
|6,7 cala Full HD+ 2340×1080 pikseli
Super AMOLED 120 Hz
Jasność do 1200 nitów
Ekranowy czytnik linii papilarnych
|6,7 cala Full HD+ 2340×1080 pikseli
Super AMOLED 120 Hz
Jasność do 1200 nitów
Ekranowy czytnik linii papilarnych
|6,7 cala Full HD+ 2340×1080 pikseli
Super AMOLED+ 120 Hz
Jasność do 1200 nitów (1900 nitów w peaku)
Ekranowy czytnik linii papilarnych
|6,7 cala Full HD+ 2340×1080 pikseli
Super AMOLED 120 Hz
Jasność do 1200 nitów
Ekranowy czytnik linii papilarnych
|Procesor
|Exynos 1480
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)
|Exynos 1680 (4 nm)
|Exynos 1580 (4 nm)
|Pamięć
|6/128 GB
8/256 GB
|6/128 GB
8/256 GB
|8/128 GB
8/256 GB
|8/128 GB
8/256 GB
|Slot na kartę microSD
|nie
|nie
|nie
|nie
|Aparat na tyle
|50 Mpix (f/1.8) z OIS
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro
|50 Mpix (f/1.8) z OIS
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro
|50 Mpix (f/1.8) z OIS
12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro
|50 Mpix (f/1.8) z OIS
12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro
|Aparat na przodzie
|12 Mpix (f/2.2)
|12 Mpix (f/2.2)
|12 Mpix (f/2.2)
|12 Mpix (f/2.2)
|Głośniki stereo
|tak
|tak
|tak
|tak
|Łączność
|5G, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, USB-C (USB 2.0)
|5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi, NFC, USB-C (USB 2.0)
|5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6e, NFC, USB-C (USB 2.0)
|5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, USB-C (USB 2.0)
|Dual SIM
|2x nanoSIM
|2x nanoSIM
|2x nanoSIM
|2x nanoSIM
|eSIM
|tak
|tak
|tak
|tak
|Akumulator
|5000 mAh
ładowanie 45 W
|5000 mAh
ładowanie 45 W
|5000 mAh
ładowanie 45 W
|5000 mAh
ładowanie 45 W
|Wymiary
|162,9×78,2×7,4 mm
|162,9×78,2×7,4 mm
|161,5 x76,8×6,9 mm
|162,2×77,5×7,4 mm
|Waga
|196 g
|195 g
|179 g
|198 g
|IP
|IP68
|IP67
|IP68
|IP67
|System operacyjny
|Android 16
One UI 8.5
|Android 15
One UI 7
|Android 16
One UI 8.5
|Android 15
One UI 7
|Długość wsparcia
|6 lat aktualizacji Androida i łatek bezpieczeństwa
|„Do sześciu aktualizacji Androida i One UI oraz sześć lat aktualizacji zabezpieczeń”
|6 lat aktualizacji Androida i łatek bezpieczeństwa
|„Do sześciu aktualizacji Androida i One UI oraz sześć lat aktualizacji zabezpieczeń”
Równocześnie warto zwrócić uwagę, że względem poprzedniej generacji w obu przypadkach zmieniło się bardzo niewiele, dlatego – jeśli nie zależy Wam aż tak bardzo na dłuższym wsparciu – warto rozważyć też zakup starszego modelu, a Samsung Galaxy A56 8/256 GB jest aktualnie dostępny już za niespełna 1600 złotych.