Nowe Samsungi już do kupienia w Polsce. I to taniej

W momencie premiery producent z Korei Południowej poinformował, że smartfon Samsung Galaxy A57 i Samsung Galaxy A37 będzie dostępny w sprzedaży w Polsce dopiero od 10 kwietnia 2026 roku. Już teraz można jednak kupić jeden i drugi, i to w niższych cenach.

Smartfon Samsung Galaxy A57 i Samsung Galaxy A37 już do kupienia w Polsce

Samsung Galaxy A57 i Samsung Galaxy A37 zostały zaprezentowane 25 marca 2026 roku. Wówczas południowokoreański producent przekazał, że oficjalną polską premierę zaplanowano na 10 kwietnia 2026 roku. Oba modele jednak już teraz są dostępne w sklepach, i to – w wybranych przypadkach – w niższych cenach:

Samsung Galaxy A57 8/128 GB – 2309 złotych (cena sugerowana – bez zmian) 8/256 GB – 2439 złotych (zamiast 2569 złotych; taniej o 130 złotych)



Samsung Galaxy A37 6/128 GB – 1869 złotych (cena sugerowana – bez zmian) 8/256 GB – 2069 złotych (zamiast 2269 złotych; taniej o 200 złotych)



Jaką specyfikację oferują Samsung Galaxy A57 i Samsung Galaxy A37?

Oba modele są bardzo podobne do siebie, a główna różnica to procesor, bowiem smartfon Samsung Galaxy A57 otrzymał SoC Exynos 1680 (4 nm), a Samsung Galaxy A37 układ Exynos 1480. Ten pierwszy ma też aparat ultraszerokokątny o nieco wyższej rozdzielczości (12 Mpix vs 8 Mpix) i jest minimalnie mniejszy oraz znacznie lżejszy (i ma metalową ramę, a nie plastikową).

Samsung Galaxy A37 5G Samsung Galaxy A36 5G Samsung Galaxy A57 5G Samsung Galaxy A56 5G Wyświetlacz 6,7 cala Full HD+ 2340×1080 pikseli

Super AMOLED 120 Hz

Jasność do 1200 nitów

Ekranowy czytnik linii papilarnych 6,7 cala Full HD+ 2340×1080 pikseli

Super AMOLED 120 Hz

Jasność do 1200 nitów

Ekranowy czytnik linii papilarnych 6,7 cala Full HD+ 2340×1080 pikseli

Super AMOLED+ 120 Hz

Jasność do 1200 nitów (1900 nitów w peaku)

Ekranowy czytnik linii papilarnych 6,7 cala Full HD+ 2340×1080 pikseli

Super AMOLED 120 Hz

Jasność do 1200 nitów

Ekranowy czytnik linii papilarnych Procesor Exynos 1480 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) Exynos 1680 (4 nm) Exynos 1580 (4 nm) Pamięć 6/128 GB

8/256 GB 6/128 GB

8/256 GB 8/128 GB

8/256 GB 8/128 GB

8/256 GB Slot na kartę microSD nie nie nie nie Aparat na tyle 50 Mpix (f/1.8) z OIS

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny

5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro 50 Mpix (f/1.8) z OIS

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny

5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro 50 Mpix (f/1.8) z OIS

12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny

5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro 50 Mpix (f/1.8) z OIS

12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny

5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro Aparat na przodzie 12 Mpix (f/2.2) 12 Mpix (f/2.2) 12 Mpix (f/2.2) 12 Mpix (f/2.2) Głośniki stereo tak tak tak tak Łączność 5G, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, USB-C (USB 2.0) 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi, NFC, USB-C (USB 2.0) 5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6e, NFC, USB-C (USB 2.0) 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, USB-C (USB 2.0) Dual SIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM eSIM tak tak tak tak Akumulator 5000 mAh

ładowanie 45 W 5000 mAh

ładowanie 45 W 5000 mAh

ładowanie 45 W 5000 mAh

ładowanie 45 W Wymiary 162,9×78,2×7,4 mm 162,9×78,2×7,4 mm 161,5 x76,8×6,9 mm 162,2×77,5×7,4 mm Waga 196 g 195 g 179 g 198 g IP IP68 IP67 IP68 IP67 System operacyjny Android 16

One UI 8.5 Android 15

One UI 7 Android 16

One UI 8.5 Android 15

One UI 7 Długość wsparcia 6 lat aktualizacji Androida i łatek bezpieczeństwa „Do sześciu aktualizacji Androida i One UI oraz sześć lat aktualizacji zabezpieczeń” 6 lat aktualizacji Androida i łatek bezpieczeństwa „Do sześciu aktualizacji Androida i One UI oraz sześć lat aktualizacji zabezpieczeń”

Równocześnie warto zwrócić uwagę, że względem poprzedniej generacji w obu przypadkach zmieniło się bardzo niewiele, dlatego – jeśli nie zależy Wam aż tak bardzo na dłuższym wsparciu – warto rozważyć też zakup starszego modelu, a Samsung Galaxy A56 8/256 GB jest aktualnie dostępny już za niespełna 1600 złotych.