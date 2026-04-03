źródło: Samsung
Nowe Samsungi już do kupienia w Polsce. I to taniej

W momencie premiery producent z Korei Południowej poinformował, że smartfon Samsung Galaxy A57 i Samsung Galaxy A37 będzie dostępny w sprzedaży w Polsce dopiero od 10 kwietnia 2026 roku. Już teraz można jednak kupić jeden i drugi, i to w niższych cenach.

Smartfon Samsung Galaxy A57 i Samsung Galaxy A37 już do kupienia w Polsce

Samsung Galaxy A57 i Samsung Galaxy A37 zostały zaprezentowane 25 marca 2026 roku. Wówczas południowokoreański producent przekazał, że oficjalną polską premierę zaplanowano na 10 kwietnia 2026 roku. Oba modele jednak już teraz są dostępne w sklepach, i to – w wybranych przypadkach – w niższych cenach:

  • Samsung Galaxy A57
    • 8/128 GB – 2309 złotych (cena sugerowana – bez zmian)
    • 8/256 GB – 2439 złotych (zamiast 2569 złotych; taniej o 130 złotych)
Samsung Galaxy A57 8/256 GB

ok. 2439 zł
(Przybliżona cena z dnia: 3 kwietnia 2026)
Zawiera linki afiliacyjne.
  • Samsung Galaxy A37
    • 6/128 GB – 1869 złotych (cena sugerowana – bez zmian)
    • 8/256 GB – 2069 złotych (zamiast 2269 złotych; taniej o 200 złotych)
Samsung Galaxy A37 8/256 GB

ok. 2069 zł
(Przybliżona cena z dnia: 3 kwietnia 2026)
Zawiera linki afiliacyjne.

Jaką specyfikację oferują Samsung Galaxy A57 i Samsung Galaxy A37?

Oba modele są bardzo podobne do siebie, a główna różnica to procesor, bowiem smartfon Samsung Galaxy A57 otrzymał SoC Exynos 1680 (4 nm), a Samsung Galaxy A37 układ Exynos 1480. Ten pierwszy ma też aparat ultraszerokokątny o nieco wyższej rozdzielczości (12 Mpix vs 8 Mpix) i jest minimalnie mniejszy oraz znacznie lżejszy (i ma metalową ramę, a nie plastikową).

Samsung Galaxy A37 5GSamsung Galaxy A36 5GSamsung Galaxy A57 5GSamsung Galaxy A56 5G
Wyświetlacz6,7 cala Full HD+ 2340×1080 pikseli
Super AMOLED 120 Hz
Jasność do 1200 nitów
Ekranowy czytnik linii papilarnych		6,7 cala Full HD+ 2340×1080 pikseli
Super AMOLED 120 Hz
Jasność do 1200 nitów
Ekranowy czytnik linii papilarnych		6,7 cala Full HD+ 2340×1080 pikseli
Super AMOLED+ 120 Hz
Jasność do 1200 nitów (1900 nitów w peaku)
Ekranowy czytnik linii papilarnych		6,7 cala Full HD+ 2340×1080 pikseli
Super AMOLED 120 Hz
Jasność do 1200 nitów
Ekranowy czytnik linii papilarnych
ProcesorExynos 1480Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)Exynos 1680 (4 nm)Exynos 1580 (4 nm)
Pamięć6/128 GB
8/256 GB		6/128 GB
8/256 GB		8/128 GB
8/256 GB		8/128 GB
8/256 GB
Slot na kartę microSDnienienienie
Aparat na tyle50 Mpix (f/1.8) z OIS
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro		50 Mpix (f/1.8) z OIS
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro		50 Mpix (f/1.8) z OIS
12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro		50 Mpix (f/1.8) z OIS
12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro
Aparat na przodzie12 Mpix (f/2.2)12 Mpix (f/2.2)12 Mpix (f/2.2)12 Mpix (f/2.2)
Głośniki stereotaktaktaktak
Łączność5G, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, USB-C (USB 2.0)5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi, NFC, USB-C (USB 2.0)5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6e, NFC, USB-C (USB 2.0)5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, USB-C (USB 2.0)
Dual SIM2x nanoSIM2x nanoSIM2x nanoSIM2x nanoSIM
eSIMtaktaktaktak
Akumulator5000 mAh
ładowanie 45 W		5000 mAh
ładowanie 45 W		5000 mAh
ładowanie 45 W		5000 mAh
ładowanie 45 W
Wymiary162,9×78,2×7,4 mm162,9×78,2×7,4 mm161,5 x76,8×6,9 mm162,2×77,5×7,4 mm
Waga196 g195 g179 g198 g
IPIP68IP67IP68IP67
System operacyjnyAndroid 16
One UI 8.5		Android 15
One UI 7		Android 16
One UI 8.5		Android 15
One UI 7
Długość wsparcia6 lat aktualizacji Androida i łatek bezpieczeństwa„Do sześciu aktualizacji Androida i One UI oraz sześć lat aktualizacji zabezpieczeń”6 lat aktualizacji Androida i łatek bezpieczeństwa„Do sześciu aktualizacji Androida i One UI oraz sześć lat aktualizacji zabezpieczeń”

Równocześnie warto zwrócić uwagę, że względem poprzedniej generacji w obu przypadkach zmieniło się bardzo niewiele, dlatego – jeśli nie zależy Wam aż tak bardzo na dłuższym wsparciu – warto rozważyć też zakup starszego modelu, a Samsung Galaxy A56 8/256 GB jest aktualnie dostępny już za niespełna 1600 złotych.

Samsung Galaxy A56 8/256 GB

ok. 1560 zł
(Przybliżona cena z dnia: 3 kwietnia 2026)
Zawiera linki afiliacyjne.
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

