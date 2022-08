Wróć do szkoły z nowym smartfonem Xiaomi. Teraz kupisz go w niższej cenie

Dokładnie za dwa tygodnie rozpocznie się nowy rok szkolny 2022/2023. Aby nieco umilić powrót do szkolnych murów, polski oddział Xiaomi przygotował promocję na swoje smartfony – najtańszy można kupić już za 529 złotych. Dla każdego znajdzie się coś odpowiedniego.

Xiaomi obniża ceny smartfonów dla uczniów

Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na dwa modele, ponieważ promocja na nie będzie obowiązywała tylko do 22 sierpnia, czyli przez kilka dni, do najbliższego poniedziałku. W jej ramach możecie kupić POCO X4 GT w wersji z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej za 1799 złotych, tj. o 100 złotych taniej. Jeszcze większy rabat, bo w wysokości 150 złotych, producent daje na POCO F4 5G w konfiguracji z 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci – kupicie go za 2049 złotych (zamiast 2199 złotych).

POCO F4 5G (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

O ile w przypadku POCO X4 GT i POCO F4 5G macie tylko kilka dni, żeby zdecydować się na ich zakup, to oferta specjalna na nowy rok szkolny 2022/2023 obejmuje też aż dziesięć innych modeli z portfolio producenta, które możecie kupić do 8 września 2022 roku, czyli także po tym, jak zabrzmi pierwszy dzwonek.

Lista modeli objętych promocją:

Zaznaczamy, że podane w nawiasach obniżki to kwoty podane przez producenta. Smartfony w obniżonych cenach można kupić w oficjalnych sklepach stacjonarnych i internetowych marki oraz u wybranych partnerów producenta (m.in. w sieci RTV Euro AGD).

Inne promocje na na nowy rok szkolny 2022/2023

Promocja na smartfony Xiaomi to nie jedyna oferta specjalna, stworzona przede wszystkim z myślą o powracających do szkół uczniach. Warto przypomnieć, że T-Mobile zapłaci za Was aż 6 rat za urządzenie, jeśli podpiszecie umowę na abonament (przy przeniesieniu numeru z innej sieci lub zawarciu umowy na nowy numer, jeżeli jesteście już klientami tego operatora). Ponadto firma mPTech przygotowała promocję na laptopy i urządzenia typu 2w1 już od 999 złotych.

Szukając nowego sprzętu, który będzie służył również jako pomoc do nauki, warto też przejrzeć ofertę Huawei, bowiem producent obniżył ceny m.in. laptopów i tabletów. Ponadto przypominamy o promocji Spotify, dzięki której można zyskać trzy miesiące planu Premium dla jednej osoby za darmo, a także nowej ofercie Plusha – operator daje rabat na abonament przez pierwszy rok (to bardzo atrakcyjna promocja).