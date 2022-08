Revolut ma nową ofertę dla młodych użytkowników, która zastąpi Revolut Junior

Brytyjski fintech wprowadził do swojego portfolio ofertę dla niepełnoletnich użytkowników – Revolut Junior – już w 2020 roku. Dziś ogłosił jej odświeżenie, w tym zmianę nazwy na Revolut <18 oraz wzbogacenie o nowe funkcje. Co dostaną klienci, którzy zdecydują się skorzystać z tej propozycji?

Revolut <18 to nowa oferta dla młodych użytkowników

Brytyjski fintech podkreśla, że oferta dla młodych użytkowników pomaga im zdobyć doświadczenie w zarządzaniu pieniędzmi, które niewątpliwie przyda się w dorosłym, samodzielnym życiu. Jednocześnie stworzono ją w taki sposób, aby była atrakcyjna dla klientów przed osiemnastką.

Użytkownicy konta dla osób od 6. do 17. roku życia mogą spersonalizować swoją kartę płatniczą w dedykowanym module w aplikacji na urządzenia mobilne. Fintech umożliwia naniesienie na nią odręcznych rysunków lub gotowych obrazków oraz tekstów (z możliwością wyboru jednego z kilku fontów) i emotikonów. Fintech podkreśla, że jest to odpowiedź na zgłaszane oczekiwania użytkowników.

źródło: Revolut

Konto <18 jest połączone z kontem rodzica bądź opiekuna – otrzymuje on powiadomienie za każdym razem, gdy dziecko użyje karty, a ponadto może ustawić regularny dzień wypłaty kieszonkowego oraz zaplanować zestaw wyzwań do podjęcia i ukończenia, które warunkują wypłatę nagrody. W ten sposób można na przykład zmotywować pociechę do posprzątania lub wykonania prac domowych. Dodatkową, mogącą przydać się funkcją konta dla osób do 17. roku życia, jest „Revolut me!”, która pozwala poprosić innego użytkownika o pieniądze.

Ile kosztuje Revolut <18? (cennik)

Karta dla osób poniżej 18. roku życia jest darmowa. Można ją utworzyć w aplikacji rodzica (opiekuna). Osoby dorosłe mają możliwość utworzenia do pięciu kont dla dziecka (w zależności od planu, z którego korzystają). Młodzi od 16. roku życia mogą też sami zarejestrować konto, za pozwoleniem rodzica (opiekuna) – w przypadku młodszych konto może założyć dla nich tylko dorosły.

Jeżeli natomiast dziecko posiada już smartfon, może zeskanować kod QR z ekranu telefonu rodzica, aby pobrać aplikację Revolut <18, dzięki czemu będzie mogło m.in. monitorować swoje wydatki i w razie potrzeby poprosić o pieniądze.

źródło: Revolut

Na koniec jeszcze bardzo ważna informacja dla klientów: wszystkie osoby, które dotychczas korzystały z konta Junior, od teraz automatycznie staną się użytkownikami nowej usługi Revolut <18. Fintech podaje, że na całym świecie jest ich już ponad 1,6 mln, a w samej Polsce blisko 100 tysięcy.