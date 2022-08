OmniVision rzuca rękawicę Samsungowi

Producenci smartfonów chętnie pakują do swoich urządzeń aparaty z coraz większą liczbą pikseli. Wszystko po to, żeby wykonywane za pomocą smartfonów zdjęcia były jeszcze lepszej jakości. Samsung zaprezentował już dwa 200 Mpix sensory, ale to nie jedyna firma, produkującą matryce o tak wysokiej rozdzielczości. Na początku 2022 roku OmniVision zaprezentowało swój pierwszy 200 Mpix sensor, a teraz wprowadza na rynek ulepszoną, drugą generację tego produktu.

Samsung ISOCELL, czyli co słychać u konkurencji

Południowokoreański producent zaprezentował swój pierwszy 200 Mpix sensor ISOCELL HP1 już we wrześniu zeszłego roku. Rozmiar pojedynczego piksela w rozwiązaniu od Samsunga wynosi 0,64 μm. Sensor może łączyć 16 sąsiadujących ze sobą pikseli, tworząc zdjęcie o rozdzielczości 12,5 Mpix. Ponadto matryca może też nagrywać filmy w 8K w 30 klatkach na sekundę oraz w 4K w 120 klatkach na sekundę.

Samsung ISOCELL HP3 (źródło: Samsung)

W czerwcu 2022 roku oferta firmy wzbogaciła się o nowy 200 Mpix sensor. ISOCELL HP3, bo o nim mowa, ma mniejsze piksele niż jego poprzednik – ich rozmiar to 0,56 µm. Nowa generacja matrycy oferuje wsparcie dla nagrywania wideo w rozdzielczości 8K w 30 klatkach na sekundę i w 4K w 120 klatkach na sekundę. Sensor może połączyć 16 pikseli w jeden o rozmiarze 2,24 µm, oferując wówczas zdjęcia o rozdzielczości 12,5 Mpix.

Jak na tle rozwiązań Samsunga wypadają sensory od OmniVision?

OmniVision OVB0A – sensor dla flagowców

Najczęściej wykonujemy zdjęcia za pomocą smartfonów, z jednego prostego powodu – zawsze mamy je przy sobie. Klienci stają się jednak coraz bardziej wymagający w aspekcie fotografii mobilnej.

OmniVision zdecydowanie stara się nadążyć za oczekiwaniami rynku, wprowadzając na rynek drugą i – co ważne – ulepszoną generację swojego 200 Mpix sensora. OVB0A, bo o nim mowa, będzie obecnie jednym z głównych konkurentów dla najnowszych rozwiązań od Samsunga. Producent podkreśla, że to sensor stworzony do smartfonów z wyższej półki.

Nowy sensor OVB0A zdecydowanie nie wyróżnia się wielkością matrycy. Przy wielkości rzędu 1/1,4 cala, jest mniejszy niż poprzednik – OVB0B. Jest jednak coś co wyróżnia go na tle konkurencji. Producent zastosował w tym sensorze piksele o wielkości 0,56 µm – najmniejsze, znane do tej pory w mobilnej fotografii. I dokładnie takie same, jakie ma matryca ICOCELL HP3. Firma zapewnia, że pomimo zastosowania tak niewielkich rozmiarów piksela, OVB0A oferuje najwyższą wydajność pracy przy słabym oświetleniu w swojej klasie.

Podobnie do poprzednika, OVB0A za sprawą technologii łączenia 16 pikseli w jeden, jest w stanie generować materiały w rozdzielczości 12,5 Mpix. Sensor oferuje również możliwość nagrywania wideo w rozdzielczości 4K przy 120 klatkach na sekundę oraz 4K przy 60 klatkach na sekundę z przesuniętym taktowaniem HDR i podwójną ekspozycją.

OVB0A jest również w stanie rejestrować obraz w 8K z dwukrotnym zoomem cyfrowym dzięki funkcji remosaic na chipie. Są to więc wartości bardzo zbliżone do tych, znanych z pierwszej generacji sensora tej marki. Producent podkreśla jednak, że nowe rozwiązanie zapewnia optymalizację jakości obrazu przy słabym oświetleniu, z równoczesnym wysokim zakresem dynamiki (HDR).

Firma poinformowała, że testowa wersja najnowszego sensora ma pojawić się już w ostatnim kwartale 2022 roku.