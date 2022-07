POCO F4 – wyścigówka pierwszej klasy

Akcja partnerska

Kolejny miesiąc wakacji to jeszcze więcej czasu na gry! Niezależnie od wybranego miejsca urlopu, warto mieć przy sobie smartfon, który zapewnia dostęp do ulubionych multimediów i rozrywki. Dziś przyjrzymy się POCO F4, który – jak zapewnia producent – zawsze będzie gotowy do akcji.

Niby F4, a szybki jak w F1

POCO F4 nie zawiedzie graczy nawet w najbardziej egzotycznych miejscach na Ziemi. Niestraszny mu również słoneczny skwar, ponieważ ekran AMOLED nie pozwoli, byśmy przegapili jakikolwiek strzał przeciwnika. To ciągle za mało? Proszę bardzo – częstotliwość odświeżania ekranu 120 Hz, częstotliwość próbkowania dotyku 360 Hz, a także wsparcie dla technologii HDR Dolby Vision. Z takim wyposażeniem, pierwsze lokaty w Call of Duty: Mobile są w zasięgu ręki.

Odświeżanie ekranu to jedno, lecz podwyższona częstotliwość próbkowania sprawia, że POCO F4 znacznie szybciej wystrzeli pocisk niż smartfony innych graczy. Jest to niezmiernie ważne chociażby w grach battle-royale, takich jak Fortnite czy Apex Legends Mobile. Zobaczyć przeciwnika to jedno, lecz w pojedynku rodem z westernów mamy zwyczajnie większe szanse na wygraną właśnie ze względu na szybkość wystrzału.

Z procesorem Qualcomm Snapdragon 870 5G nie ma co się bać również o wydajność najpopularniejszych tytułów. Zaległości w Genshin Impact odrobicie teraz nawet poza domem i to bez utraty wizualnego piękna tej gry. Ta jednostka w szczególności jest imponująca, gdy zajrzymy w regiony emulacji. Klasyka piątej i szóstej generacji konsol w kieszeni? To jak najbardziej możliwe, gdy weźmiemy pod uwagę 256 GB wbudowanej pamięci.

Skoro już wspomniałem o sieci 5G w temacie procesora, warto również przy niej się zatrzymać. Co tu dużo mówić – każdy, kto próbował grać na chmurze w 4G wie, że ta zabawa nie ma wielkiego sensu. Dostęp do 5G sprawia, że bez problemu możemy się cieszyć takimi usługami, jak Xbox Cloud Gaming oraz NVIDIA GeForce NOW, by uzyskać dostęp do największych gier z komputerów PC. Jeżeli marzyliście o Forza Horizon 5 lub Cyberpunk 2077 na ekranie smartfonów, to najwyższy czas przestać marzyć – to już jest możliwe, dzięki 5G i wydajności współczesnych smartfonów – jak choćby POCO F4.

POCO F4 – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo

A jak urlop, to i zdjęcia

POCO F4 to smartfon, który na dostojnej wysepce ma aż trzy obiektywy. Choć główny aparat o rozdzielczości 64 Mpix imponuje jakością robionych zdjęć, sam jestem największym fanem wbudowanego macro. Niewiele czynności relaksuje tak, jak robienie zdjęć malutkim owadom czy też ogrodowym kwiatom, serio. A to ciągle nie wszystko – ultraszeroki aparat sprawi, że na zdjęciu grupowym zmieszczą się naprawdę wszyscy, a przednia kamerka oferuje aż 20 Mpix rozdzielczości – przyda się do zrobienia zdjęcia profilowego na każdą z platform do gier.

A co jeśli na przykład chcemy POCO F4 wykorzystać jako głośnik? Również świetny wybór. Smartfon ma nie tylko wbudowane głośniki stereo, ale również wspiera technologię Dolby Atmos. Dla mnie to również początkowo był slogan marketingowy, lecz naprawdę to robi sporą różnicę. Szczególnie, gdy używacie zewnętrznych głośników Bluetooth bądź wysokiej jakości słuchawek.

Pozostając jednak przy urlopowych wątkach – POCO F4 trzeba też czasem naładować. Na całe szczęście, nie zajmuje to zbyt wiele czasu. Bateria o pojemności 4500 mAh ładuje się, według zapewnień producenta, w zaledwie 38 minut, a to za sprawą szybkiego ładowania 67 W. Nawet w krytycznych sytuacjach, nie pozostaniemy bez energii na długo – wystarczy kilka minut, by przywrócić naszej wyścigówce rozsądny procent baterii.

POCO F4 jest zabezpieczony przez czytnik linii papilarnych, zamontowany na prawej krawędzi. Smartfon obsługuje również technologię NFC, co oznacza, że może stanowić bezpieczne zastępstwo portfela. Najbardziej wrażliwe aplikacje łatwo zabezpieczyć odciskiem palca, a to gwarancja braku niepożądanych wydatków.

POCO F4 (źródło: Xiaomi)

POCO F4 – smartfon nie tylko do gier

Choć ten smartfon został przygotowany z myślą o graczach, myślę, że nie tylko oni się tu odnajdą jak ryba w wodzie. Najbardziej przekonuje jego wydajność oraz akompaniujący jej ekran. Mam nadzieję, że technologia AMOLED oraz częstotliwość odświeżania 120 Hz staną się rzeczywistym standardem, ponieważ powrót na cokolwiek gorszego zawsze jest bolesny, gdy tylko doświadczy się tej jakości. To jednak nie miałoby sensu, gdyby nie wydajność, której tutaj nie brakuje.

Elegancka czarna obudowa z wysepką na aparaty sprawia jednak, że POCO F4 prezentuje się wyjątkowo dostojnie, jak na smartfon dla graczy. Możliwości aparatów pozwalają na zapisanie wspomnień z urlopu i wakacji w najlepszy możliwy sposób.

Jak na sugerowaną cenę 2199 złotych, jest to naprawdę solidna oferta. A jak już wrócimy do rzeczywistości, zawsze mamy przy sobie potężną maszynę do gier. To zawsze jakieś pocieszenie, prawda?

A, co najważniejsze – POCO F4 już od jakiegoś czasu jest w rękach Bartka, który już niebawem sprawdzi dla Was to urządzenie w praktyce!

Materiał powstał przy współpracy z Xiaomi Polska