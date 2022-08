Nowe słuchawki Adidasa będą ładować się przy pomocy energii słonecznej

Adidas to jeden z najpopularniejszych producentów butów i odzieży sportowej na świecie i raczej ciężko go połączyć z branżą technologiczną. Co prawda marka ma już na koncie bardziej „elektroniczne” produkty – m.in. słuchawki z serii FWD, Z.N.E czy RPT, a teraz wypuszcza kolejny model, ale te słuchawki są zupełnie inne, ponieważ będą zasilane energią słoneczną!

Nowy model słuchawek Adidas RPT-02 SOL

Nowe słuchawki RPT-02 SOL, stworzone we współpracy z marką Zound Industries, nie do końca są nowe, ponieważ konstrukcyjnie bardzo przypominają model pierwszej generacji – RPT-01. Wygląd w porównaniu z nim jest praktycznie identyczny, no może poza pałąkiem, jednak design designem, a zmiany faktycznie istnieją.

źródło: Adidas

Główną zmianą jest maksymalny czas odtwarzania – „jedynka” oferowała do 40 godzin bezprzewodowej pracy, natomiast w „dwójce” został on wydłużony aż dwukrotnie. Oznacza to, że na jednym pełnym naładowaniu RPT-02 SOL będą w stanie odtwarzać muzykę przez nawet 80 godzin. Najbardziej wyróżniającą się na tle poprzednika funkcją jest jednak dodanie możliwości ładowania przy pomocy energii słonecznej.

Te słuchawki ładują się poprzez energię słoneczną

Pałąk słuchawek Adidas RPT-02 SOL został bowiem wyposażony w panele słoneczne, wyprodukowane przez szwedzką firmę Exeger, stojącą za technologią Powerfoyle. Takie rozwiązanie cechuje się tym, że może ładować się w różnych, nawet nieco słabszych warunkach oświetleniowych. Powerfoyle oczywiście nową technologią nie jest – trafiła ona do słuchawek Urbanista Phoenix, które zaprezentowano kilka dni temu, a także do m.in. JBL Reflect Eternal.

źródło: Adidas

Adidas RPT-02 SOL nie są wodoodporne, ale mają certyfikat IPX4, który potwierdza ochronę przed lekkimi zachlapaniami. Słuchawki oferują też przyciski do sterowania głośnością i przełączania utworów, a także wskaźnik, który ma pokazać, gdzie najszybciej słuchawki naładują się za sprawą energii, jaką generuje Słońce. Na pokładzie znajduje się jednak też standardowe złącze USB-C do „klasycznego” ładowania.

Najnowsze słuchawki Adidasa zostały wycenione na 229 dolarów (równowartość ~1050 złotych) i będą dostępne w sprzedaży na stronie internetowej od 23 sierpnia 2022 roku.