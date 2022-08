Promocja Huawei – laptopy taniej nawet o 1500 złotych. Jest też inteligentna waga za złotówkę*

Huawei rusza z promocją Back to School, z której skorzystają nie tylko rodzice wracających do szkół dzieci, ale też po prostu osoby, które chcą zaoszczędzić na najnowszym sprzęcie producenta. Jest okazja, by kupić w promocji najnowsze słuchawki firmy, ale przede wszystkim laptopy – te o nawet 1500 złotych taniej. A i można wyrwać inteligentną wagę za symboliczną złotówkę.

Ważna uwaga: wszystkie ceny porównałem z cenami, które obowiązywały w sklepie huawei.pl dzień przed publikacją niniejszego wpisu.

Zanim jednak przejdę do laptopów, na początek informacja, która najbardziej spodobała się Kasi – nowiutkie słuchawki TWS, Huawei FreeBuds Pro 2, przeceniono z 899 do 749 złotych. To sprzęt, który właściwie dopiero co zadebiutował na rynku i – co istotne – zbiera bardzo pozytywne opinie.

Ale dobrze, wracamy do promocji na laptopy ;)

Powrót do szkoły kojarzy się z laptopami. Huawei obniża ich ceny

Za nami już grubo ponad połowa wakacji. Wręcz można powiedzieć, że wielkimi krokami zbliża się powrót uczniów do szkół. W dzisiejszych czasach laptop to nieocenione narzędzie – również do nauki (zwłaszcza zdalnej…), a w promocji Huawei można kupić naprawdę dobrze wycenione i solidne propozycje.

Huawei MateBook D 15 – w wersji z procesorem Intel Core i3, 8 GB pamięci RAM i dyskiem SSD o pojemności 256 GB – kosztuje zaledwie 1999 złotych – to jest o 400 złotych mniej niż dotychczas (dzień wcześniej kosztował 2399 złotych). Jeśli natomiast potrzebujecie nieco więcej mocy obliczeniowej, ten sam laptop, tylko z procesorem i5, 16 GB RAM i dyskiem 512 GB, jest przeceniony z 3299 złotych do 2499 złotych – oszczędność 8 stówek!

Promocja obejmuje również urządzenia droższe, dedykowane odbiorcom, którzy są w stanie zapłacić większe sumy (i niekoniecznie są uczniami!). Nowiutki laptop Huawei MateBook 16s, który miał swoją premierę w czerwcu, został przeceniony z 7499 do 5999 złotych – czyli aż o 1500 złotych!

Promocja nie tylko na laptopy!

Taniej można kupić także akcesoria, takie jak smart zegarki czy opaski – Huawei GT 3 Pro 46 mm (wersja Sport i Classic) za 1299 złotych (o 200 złotych taniej), a także Watch GT 3 42 mm Elegant za 1199 złotych (o stówkę taniej). Opaska Watch Fit 2 Classic z kolei kosztuje 699 złotych – również o 100 złotych taniej.

Co więcej, przecenione zostały też tablety – modele MatePad T10(s) w różnych konfiguracjach, MatePad 11 w zestawie z klawiaturą (opcjonalnie z rysikiem) czy nowsze MatePad 10.4 bądź MatePad Paper. Najtańszy tablet można wyrwać za 549 złotych.

Jeśli natomiast zdecydujecie się na zakup jednego ze smartfonów firmy, nova Y70, nova Y90 lub nova 9 SE, producent dorzuci słuchawki Huawei FreeBuds SE o wartości 199 złotych gratis.

Do kiedy trwa promocja?

Promocja potrwa od 15.08.22 do 11.09.22 i obowiązuje w sklepie Huawei, Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet i w strefie marki na Allegro.

*W tytule wspomniałem o wadze za złotówkę. Skąd się to wzięło? Ano stąd, że na stronie producenta za zakupy o wartości co najmniej 999 złotych, dostaniemy wagę Smart Scale 3 za symboliczną złotówkę.