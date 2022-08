Abonament w Plush za 20 złotych przez okrągły rok. To bardzo kusząca (i bogata!) oferta

Abonament w sieci Plush już bez tej promocji był atrakcyjną ofertą, bo podobnej trudno szukać u konkurencji. Teraz operator dodatkowo kusi rabatem, który obniży cenę miesięcznej opłaty do zaledwie 20 złotych. A przy okazji klient otrzyma masę ekstra benefitów.

Tani abonament w sieci Plush – 20 złotych miesięcznie przez okrągły rok

Operator ma w swojej ofercie cztery abonamenty, w tym jeden bez okresu zobowiązania i trzy z umową na 24 miesiące. W ramach najnowszej promocji zdecydował się obniżyć cenę jednego z nich aż na rok. Akcja rabatowa obejmuje taryfę z pakietem 30 GB, której regularna cena wynosi 30 złotych miesięcznie. Dzięki zniżce klienci przez pierwszych 12 miesięcy będą płacić jedynie 20 złotych.

Niniejsza promocja sprawia, że oferta z pakietem 30 GB pod względem ceny dorównuje taryfie z paczką 20 GB za 25 złotych miesięcznie. W obu przypadkach sumarycznie wyjdzie bowiem 600 złotych za dwa lata, a dzięki akcji rabatowej klienci dostaną więcej za te same pieniądze. Wybór jest więc prosty.

Szczególnie że oprócz zniżki, oferta z pakietem 30 GB internetu zapewnia klientowi dostęp do technologii 5G (czego nie ma w taryfie za 25 złotych miesięcznie z paczką 20 GB co miesiąc). Warto też dodać, że w ramach abonamentu klient otrzyma do dyspozycji 5,18 GB do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej.

Dodatkowe benefity dla klientów Plusha

Ponadto operator zapewnia dostęp do Disney+ przez rok bez dodatkowych opłat. Później, przez kolejnych 12 miesięcy, opłata wyniesie 28,99 złotych miesięcznie. I trzeba płacić, ponieważ nie można zrezygnować z tej usługi po darmowym okresie, ale trudno mieć o to żal – w końcu średnio za miesiąc wyjdzie ~14,49 złotych, a nikt inny nie da takiej ceny, nawet sam Disney+ w promocji „12 miesięcy w cenie 8”, dostępnej przed premierą serwisu w Polsce.

Klienci otrzymają w prezencie od operatora również nielimitowany transfer danych w aplikacjach społecznościowych i komunikatorach Facebook, Messenger, Instagram i WhatsApp oraz dostęp do HBO Max przez miesiąc za 0 złotych i do TIDAL na 90 dni za 0 złotych. Plush umożliwia także dobranie smartfona na raty 0%.

Przy okazji przypominamy, że na Tabletowo dostępne jest zestawienie aktualnie najtańszych abonamentów w Polsce u operatorów infrastrukturalnych (tj. Orange, Play, Plus i Orange) oraz ich sub-marek.