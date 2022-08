Nowy powerbank Xiaomi ma 20000 mAh i naładujesz nim szybko 3 urządzenia naraz

Zazwyczaj powerbanki nas nie zaskakują, ponieważ zwyczajnie nie mają czym. Czasami jednak zdarzają się wyjątki, takie jak niedawno opisywany przez nas, imponujący Anker PowerCore 24K lub najnowszy bank energii od firmy Xioami. Co w nim szczególnego? Przede wszystkim pojemność 20000 mAh i wsparcie dla ładowania 3 urządzeń naraz, ale to nie wszystko, co może zaoferować ten nowy power bank.

Reklama

Powerbank Xiomi ma wszystko co potrzebne użytkownikowi?

Zdecydowanie jedną z głównych wad banków energii jest to, że po prostu energii jest w nich zawsze zbyt mało i nie wystarcza ona na zbyt wiele ładowań. Chiński gigant wyposażył jednak swój najnowszy produkt w akumulator o sporej pojemności – 20000 mAh. Producent zapewnia, że wystarczy to na dokładnie 4 pełne naładowania iPhone’a 13.

Najnowszy bank energii od Xiaomi został wyposażony w trzy różne porty, dzięki czemu użytkownik będzie mógł w jednym czasie ładować nawet 3 różne produkty. Urządzenie ma dwa gniazda USB typu A oraz pojedynczy port USB-C. Mogą one dostarczyć do 22,5 W mocy do ładowanego urządzenia. Według grafik, znajdujących się na stronie producenta, uzupełnienie poziomu baterii w iPhonie od 0% do 58% zajmie temu bankowi energii dokładnie 30 minut. Trzeba przyznać, że brzmi to całkiem dobrze.

Interfejs typu C, w który wyposażony jest power bank, służy również do jego ładowania i obsługuje moc wejściową do 22,5 W. Producent mówi, że można go używać z ładowarką Xiaomi GaN Type-C 33 W – dzięki niemu naładowanie banku energii do pełna powinno zająć mniej niż 7 godzin. To całkiem dobry wynik, chociaż przy zaprezentowanym ostatnio powerbanku od Anker, który ładuje się w niecałą godzinę, nie wygląda on imponująco.

Powerbank oferuje też specjalny tryb ładowania z mniejszą mocą. Jest on przeznaczony głównie do ładowania urządzeń, takich jak słuchawki lub opaski sportowe. Żeby włączyć taki dwugodzinny tryb ładowania, wystarczy tylko dwukrotnie nacisnąć przycisk znajdujący się na banku energii.

Sporo mocy za rozsądną cenę

Jeśli chodzi o cenę i dostępność urządzenia, to jest ono dostępne, póki co, jedynie w Chinach. Można zamówić je na stronie producenta. Jest ono sprzedawane tylko w jednym kolorze – białym.

Trzeba przyznać, że Xiaomi pozytywnie zaskakuje ceną najnowszego banku energii, która wynosi 149 juanów, czyli równowartość ~100 złotych. Producent nie poinformował jeszcze, czy urządzenie będzie dostępne również na innych rynkach, ale chętnie zobaczyłbym je w Polsce.